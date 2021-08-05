奧運／只要夠努力就會讓夢想實現！空手道女神文姿云

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不過空手道畢竟尚未列入奧運項目，直到2013年日本申奧成功，最後把棒球、空手道列入「限定」項目，文姿云才真的開始相信「我有機會打進奧運。」甚至想為台灣拿下第一面空手道獎牌。
世錦賽銀牌的男友徐瑋駿跟文姿云簡直是天作之合，兩人在練習時對打，一起訓練，是最親密的戰友，徐瑋駿對他嚴格，文姿云也會嘟嘴反抗，但文姿云在認真訓練，還是會難免受傷，或是撐不住落淚，這時徐瑋駿就知道要給她一點空間，或給她一些鼓勵，兩人被稱為空手道界的「神鵰俠侶」。
2013年在杜拜舉行的亞洲錦標賽，文姿云使出招牌「蠍子鉤」攻擊，卻不小心被對手扯到腳，文姿云髖關節受傷，當時是坐著輪椅回台灣，也讓她差點以為「回不去了」，還好她只花了三個月時間，就回到場上。
堅強好勝的個性，在看文姿云比賽也可感受到，不管是她得分後的大喊，還是奪金時的狂吼，都讓人賞心悅目，不過一次亞錦賽，文姿云卻在預賽第一場就被對手KO，最後她只能打銅牌戰，但文姿云不想打，讓男友看到忍不住大罵「妳知道有多少人是想來這裡比賽的嗎？妳還不想打？」讓她從此也對任何比賽保持謙卑，不管任何比賽，就算輸了，得失心也不會太重。
文姿云也自認常「玻璃心」常被教練罵到沒信心，但她仍堅持要撐下去，儘管身上還有一點舊傷，但文姿云這次奧運先是落敗後，連續拿下勝利，最後勇敢奪下銅牌，終於實現夢想。