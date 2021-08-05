奧運／台灣奧運第一人！空手道女神文姿云獲銅牌

2020東京奧運空手道女子55公斤級賽事，台灣空手道「小清新」文姿云出戰世界排名第一的烏克蘭好手Anzhelika Terliuga，只要獲勝就可以晉級冠軍賽，結果文姿云判定落敗，無緣晉級金牌戰，只拿下銅牌，拿到我國空手道第一面奧運獎牌。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-05 19:52:52｜2021-08-05 20:12:33
四強戰，文姿云遇到Anzhelika Terliuga，結果一開始被拿了有效攻擊，又被拿下上段攻擊失3分，以4:1落後，結果文姿云教練使出VR挑戰，最後成功，追成4:4，可惜最後在判定落敗。
文姿云是我國奪牌希望，她曾在2016、2018年世錦賽拿下銅牌，2014、2018年亞運金牌，以及2017年世界運動會銀牌。
這屆賽事她在預賽首戰遇到2019年世錦賽金牌Ivet Goranova，最後以2:5落敗，文姿云第二戰以5:1贏下伊朗好手Sara Bahmanyar，也拿到2分積分。
第三戰文姿云再度發揮實力，雖然先在剩下2分鐘左右被對手取分，但她隨即以有效攻擊拿下分數，文姿云中段攻擊，又拿2分，Serap Özçelik Arapoğlu上段攻擊拿到3分，文姿云有效攻擊又再度平手，最終以5:4贏下。可惜最後在四強戰落敗，跟奧地利好手PLANK並列銅牌。