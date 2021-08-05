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關心基層棒球　高市議員林智鴻集結民間資源助基層棒球

▲高雄市議員林智鴻不僅自掏腰包捐「營養金」贊助忠孝國小棒球隊，更為小朋友們打飯菜。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲高雄市議員林智鴻不僅自掏腰包捐「營養金」贊助忠孝國小棒球隊，更為小朋友們打飯菜。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-05 23:00:00

110年華南金控盃全國少棒錦標賽U12，高雄市將由鳳山區忠孝國小棒球隊代表出賽，不過因訓練期間餐點及出賽經費短缺且募資困難。長期關心基層棒球市議員林智鴻獲悉後不僅自掏腰包捐「營養金」，外更邀請更多朋友，共同支持台灣體育運動，林智鴻今(5)日也特別前往忠孝國小除自己為孩子們打飯菜外，並捐款支持球隊訓練期間餐點費用。

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▲高雄市議員林智鴻長期關心棒球發展認為，支持運動要從最基層的協助做起。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲高雄市議員林智鴻長期關心棒球發展認為，支持運動要從最基層的協助做起。（圖／林智鴻辦公室提供）
忠孝國小校長唐偉成表示，今年U12錦標賽非常榮幸由忠孝國小棒球隊代表高雄市參與，球員與教練共21人，比賽遇到最大的壓力包括練習時期的餐點、服裝、比賽的住宿及交通是較大的困擾，感謝林智鴻議員大力協助並集結民間企業募款，此次賽程經費尚有不足，非常歡迎各界贊助支持，讓孩子安心出賽，代表高雄市取得好成績。

林智鴻除感謝鳳山在地的火鍋企業投入資源，不僅送火鍋又捐款「營養金」外，他也認為，現在東京奧運賽事還在進行中，選手奪牌的瞬間振奮不少國人，但他認為，支持運動要從最基層的協助做起，選手們要代表高雄市打U12全國少棒賽，訓練過程需要很多各項資源、經費及行政協助等等，持續來協助。

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