白俄羅斯疑蓋拘留營　為大逮捕政治犯做準備

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報導指出，這個地點原本是蘇聯時期儲放飛彈的設施，目前不清楚有多少部分已翻修。而這裡可能作為白俄羅斯的政治犯監獄。
白俄羅斯反對派運動人士提出相關隱憂已有一段時間，他們擔心總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的威權政府在傳統監獄若爆滿的情況下，可能動用粗糙的拘留營來關押異議人士。
魯卡申柯在去年總統大選贏得連任，過程引發爭議，掀起大規模反政府抗議運動。由於這場選舉將在9日屆滿週年，屆時可能再度出現示威活動，令人更加擔憂白俄羅斯當局將發動新一波打壓和逮捕異議人士的行動。
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（SviatlanaTsikhanouskaya）的高級顧問維亞寇卡（FranakViacorka）看過上述影片後告訴CNN：「如果（魯卡申柯）試圖蓋一座類似常態性拘留營，並不令人意外。因為無論如何都會有新一波抗議活動，引爆點可能是他的聲明，也可能是經濟情況。」
「他了解這一定會發生，所以他想比去年做更多準備。」
去年8月曾被捕的白俄羅斯異議人士說，當時警方將他們關在一個戒治所臨時改裝的拘留營，關了好幾天。
由白俄羅斯前安全官員組成的政治運動團體ByPol去年10月公布一段錄音檔，聲稱當中內政部副部長卡爾皮安古（Mikalay Karpyankou）說，有必要修建拘留營來「重新安置」更多「暴戾」的示威者，以改造他們。
白俄羅斯政府當時譴責這段錄音是假新聞，目前也未對最新報導回覆CNN的置評要求。
白俄羅斯近期對境內尚存的獨立媒體長達數週打壓，國際間也對當地危機提高關注。尤其白俄當局5月竟蠻橫強迫一架客機改道降落明斯克，只為逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），一些西方國家領袖形容這是一場「國家授權的劫機」。
本月3日白俄羅斯運動人士士斯秀夫（VitaliShishov）被發現陳屍烏克蘭首都基輔外的一座公園內，顯然是吊死，且身上多處擦傷，令人對流亡國外的白俄異議人士安危更加擔憂。
參加東京奧運的白俄羅斯運動員提瑪諾夫斯卡雅（Kristina Timanovskaya）1日表示，她在社群媒體Instagram（IG）上批評白俄的奧委會官員後，被迫前往東京機場離境，她不得不向日本警方求救，以免被押上返回明斯克的班機。她昨天已降落波蘭首都華沙，並在當地獲得難民身分及人道簽證。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100805