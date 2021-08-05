哪項武術賽事最好看？台人揭「1關鍵」全場認同：好熱血
我國空手道女將、「小清新」文姿云今（5）日出戰東京奧運空手道女子55公斤級四強賽，打出4：4平分但最後遭到判定落敗，無緣晉級金牌戰，不過仍拿下銅牌，是我國空手道第一面奧運獎牌。賽後立即有網友詢問大家，「最喜歡觀賞這屆奧運哪個武術賽事？」問題一出引發討論，更有鄉民指出「關鍵因素」，獲得大家認同。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 21:59:09
原PO在PTT發文詢問大家，「最喜歡這屆哪個武術賽事？」更分享自己的內心排名是「跆拳道>拳擊>空手道>柔道」，認為跆拳道是用電子護具計分，有沒有踢到很容易判定。拳擊也滿刺激的，空手道的缺點則是比賽時間3分鐘太短，柔道的話則是「看選手的顏值和身材吧」。
文章發佈後引發熱議，有網友立即點出關鍵，那就是要有台灣選手參賽，獲得許多人認同。「老實說，如果不是台灣選手有參賽，都不會看」、「沒有台灣選手不會看＋1」、「沒有台灣選手就不看再加一」、「有我們的選手參賽才看」、「沒有台灣出賽的話，不會看」。
另外也有網友認為，「空手道跟柔道吧」、「觀賞性來說最喜歡空手道，公平性來說最喜歡跆拳道」、「其實這屆拳擊蠻好看的」、「空手道比想像中好看很多，但規則有改進空間」、「跆拳道最公平但是最難看」、「絕對是柔道好看」。（編輯：倪浩軒）