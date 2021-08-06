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賀錦麗到訪遭指意在抗中　越南重申多邊對外政策

▲美國副總統賀錦麗月底將訪問越南，外界解讀此行目的在號召國際對抗中國的影響力。越南外交部則重申奉行獨立、多邊化的對外政策，不與個別國家結盟對抗另一國家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗月底將訪問越南，外界解讀此行目的在號召國際對抗中國的影響力。越南外交部則重申奉行獨立、多邊化的對外政策，不與個別國家結盟對抗另一國家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-06 06:04:54

（中央社記者陳家倫河內5日專電）美國副總統賀錦麗月底將訪問越南，外界解讀此行目的在號召國際對抗中國的影響力。越南外交部今天重申奉行獨立、多邊化的對外政策，不與個別國家結盟對抗另一國家。

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路透社日前報導，賀錦麗（Kamala Harris）月底將訪問新加坡和越南，這將是她首度訪問東南亞地區，她也將成為目前唯一造訪越南的美國副總統。報導還說，賀錦麗此行目的在於號召國際合力對抗中國日增的全球影響力。

越南外交部今天在線上舉行例行記者會，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）面對中央社詢問時說，越南一貫奉行獨立、自主、多邊化、多樣化的對外政策，推動與各夥伴關係深入、永續發展，特別是重要夥伴，越南不與個別國家結盟對抗另一國家。

她表示，越南一直重視鞏固、加強與中國和美國的關係，這都是越南在許多領域上的重要夥伴，這樣做符合人民利益以及地區與世界和平與發展。

黎氏秋姮指出，越南歡迎包括美國在內的各國領導到訪。目前越美兩國相關部門正為賀錦麗訪越做準備，越南將在適當時間公布具體行程，並視疫情發展規劃媒體採訪安排。

路透社報導表示，賀錦麗定於20日啟程，22日抵達新加坡訪問，24日轉往越南，26日離開。她將會晤兩國政府和民間各界領袖。（編輯：林憬屏）1100805

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