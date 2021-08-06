日擬在與那國島設電子戰部隊　石垣島設飛彈部隊

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日本防衛省已決定2022年3月以前在位於沖繩縣的陸上自衛隊的那霸駐囤地及知念分囤地部署電子戰專門部隊，如果正式決定在與那國島部署，將是第3處。
與那國島位於日本的最西端，日本防衛省相當重視攸關很多海洋航道航行的西南群島。如果要設電子戰專門部隊，預定部署最新的車載型網路電子戰系統（Network Electronic Warfare System, NEWS），這具備分析敵方電波頻率並發出同類電波導致無效的功能。
琉球新報3日報導，防衛省正在研議2022年度在沖繩縣石垣島（石垣市）設立陸上自衛隊駐囤地，計畫在石垣市部署反艦及地對空飛彈部隊等，規模約是500至600人。
日本讀賣新聞2日報導，防衛省訂出方針，2022年度末期前在石垣島部署飛彈部隊，規模約500至600人。如此一來，包含沖繩本島在內，西南群島的飛彈部隊將有4個據點。目的在於對抗正擴大海洋行動的中國。
報導說，將部署的常駐部隊是反艦及地對空飛彈部隊，以及負責用於第一時間應對武力攻擊或大規模災害的警備部隊。
日本的西南群島長約1200公里，幾與日本列島同樣長，位於連到菲律賓的「第一島鏈」。中國為阻止美軍入侵第一島鏈內側，正推進「反介入/區域拒止」（A2AD）戰略。中國派遣航空母艦「遼寧」號通過沖繩本島與沖繩縣宮古島之間的海域，軍事化行動趨於活絡。
對此，日本防衛省正加強西南群島的防衛力。如果石垣島也部署飛彈部隊，那麼加上鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島、宮古島，將形成在4島部署飛彈部隊。
報導說，防衛省也考慮在與那國島部署電子戰部隊、在鹿兒島縣的馬毛島建設自衛隊基地。（編輯：馮昭）1100805