英國成東協夥伴　外相：連結印太提防中國

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英國外交部今天指出，成為對話夥伴後，英國將參加ASEAN年度外交及經濟部長會議，並與ASEAN及其成員國一同因應海上安全、跨國犯罪等共同挑戰，以及強化在國際法、貿易投資、氣候變遷、環境保護、科學技術、教育等領域的合作。
根據英國外交部資料，拉布（Dominic Raab）自2019年7月上任以來，已造訪東南亞5次。
中國在印太區域持續擴張，ASEAN被視為抗衡中國的樞紐之一。不過，拉布近日接受英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）專訪時說，以「正向」手段影響中國很重要，且英國強化與印太區域的連結不僅是考量中國，也是著眼於未來10年的市場機會。
但英國同時也將加強與印太區域的安全合作。拉布強調，深化與西方國家以外地區的關係，攸關英國的繁榮及安全。
他說：「我們不能只依賴舊的重要盟友基本盤，無論是五眼聯盟、北大西洋公約組織、美國或歐洲友人。」他指出，這些傳統盟友都很重要，但英國必須在既有基礎上更進一步，東南亞就是其中特別重要的區塊之一。
去年第二季至今年第一季為止，英國與ASEAN國家的貿易總額為323億英鎊（約新台幣1兆2482億）。除了與ASEAN進入正式互動關係，英國也積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），相關正式談判已於6月展開。
有4個ASEAN成員國同時是CPTPP會員，包括新加坡、越南、馬來西亞及汶萊。
英國也是東協警察組織ASEANAPOL的對話夥伴。此外，英國最先進的伊麗莎白女王號航空母艦（HMSQueen Elizabeth）打擊群5月展開首次操演航程即將印太區域納入目的地，且沿途與區域國家舉行聯合演訓。英國預計今年稍晚在印太區域常態部署2艘戰艦。（編輯：高照芬）1100805