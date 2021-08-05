奧運／首屆運動攀登為何爆出冷門？專家：壓力和賽道影響

東京奧運男子運動攀登賽事爆出冷門，最終是由18歲的西班牙小將Alberto Gines Lopez摘下金牌，而賽前被看好的日本好手楢崎智亞則是無緣奪牌。對於這樣的結果，我國攀岩「一姐」李虹瑩也點出兩大原因，分別是壓力和賽道。

我是廣告 請繼續往下閱讀

運動攀登首次進入奧運賽事，採用綜合性評分的方式，將選手在速度、抱石、先鋒3項目的名次相乘，得到最後的總分，引起不小的爭議。而今天這一特殊賽制，也左右著最終結果。

憑藉著速度賽第一的精采發揮，Lopez儘管在抱石項目墊底，最終仍然以總合分28拿下冠軍；除了他之外，美國好手Nathaniel Coleman在抱石賽靠著完攀第二道拿下第一，奧地利老將Jakob Schubert在先鋒賽發揮精彩奪項目第一，兩人最終也都獲得獎牌。從這結果也不能看出，拿下單項第一對於後續競爭排名有著重要的影響。

賽前很多人看好的楢崎智亞、Adam Ondra最終都沒能拿下獎牌，李虹瑩認為兩人都因為壓力，似乎沒能在這一屆賽會拿出最好的表現，特別是在先鋒賽的發揮不夠理想。

但李虹瑩也表示，這一屆抱石項目的線路安排，也起著很關鍵的作用。「第1條線路比較簡單，大家幾乎都過了；第3條則是太難，大家都沒有過；關鍵的第2條Coleman有身材優勢爬過了。」她表示由於賽道對於選手能力的鑑別度不大，因此最終Coleman拿下第一，就對於後續形勢的發展起著關鍵作用。

而對於Schubert在先鋒賽的「逆襲」，李虹瑩則笑說這就是比賽，賽前大家可能都沒有很看好這位奧地利選手，但他的確是起到了「攪局」最用，先鋒賽發揮得真的沒話說，也把Ondra的金牌給擠掉了。

首屆運動攀登男子賽事已經結束，李虹瑩認為在賽制的安排上還可以有更多討論空間，自己各傾向於把3個性質完全不同的項目分開競爭，這樣才會比較公平和準確。

至於明天的女子賽，李虹瑩認為老對手野口啟代和新生代攀岩女王