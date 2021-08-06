奧運／奪金壓軸！空手道王翌達出賽　高球女子組戰第3輪

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李旻 高爾夫女子組第3輪 07：18
徐薇淩 高爾夫女子組第3輪 07：42
東京奧運高爾夫女子賽，台灣好手徐薇淩、李旻昨（5）日都以低於標準桿2桿的69桿作收，兩人再度並列第11名，接下來還有兩天賽事，都還有機會爭獎牌，而今（6）早上6時30分起，兩人將在高爾夫女子組第3輪中繼續征戰。
王翌達 男子個人型淘汰賽 -（B組）第1套型 09：24
王翌達 男子個人型淘汰賽 -（B組）第2套型 10：08
王翌達 男子個人型 - 排名賽（B組） 10：45
王翌達 男子個人型 - 銅牌戰（第一回合） 18：30
王翌達 男子個人型 - 銅牌戰（第二回合） 18：40
王翌達 男子個人型 - 金牌戰 18：50
今（6）日登場的「空手道」男子型淘汰賽，我國勇將「型男」王翌達將於上午9時24分及10時08分進行男子個人型淘汰賽第1套型和第2套型，如晉級將會繼續出戰排名賽、銅牌及金牌的賽事。而2018雅加達亞運在「型」的項目拿下銀牌的王翌達，在這次的東京奧運蓄勢待發，在空手道中「型」的比賽項目，是一種單人進行的比賽，參賽選手完成空手道預設攻防套路的展示，「型」比賽選手演示套路中的動作需為獲得世界空手道聯合會認證的102個動作中的動作，並實際表現出「型」的含義，同時也要正確的展現力量、速度及動作的展現性。（編輯：王柏文）