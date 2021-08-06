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奧運／奪金壓軸！空手道王翌達出賽　高球女子組戰第3輪

▲奪金壓軸！空手道王翌達出賽。（圖／翻攝自王翌達IG）
▲奪金壓軸！空手道王翌達出賽。（圖／翻攝自王翌達IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 08:46:54

2020東京奧運接近尾聲，繼我國好手文姿云參加空手道女子55公斤級對打的比賽，出戰世界排名第一的烏克蘭好手Anzhelika Terliuga，跟奧地利好手PLANK並列銅牌後。今（6）日上午9點王翌達將出戰在東京武道館舉行的「男子個人型」賽事，可望獲得比賽佳績。

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▲台灣空手道好手王翌達。（圖／
▲台灣空手道好手王翌達。（圖／ 中華奧會提供）
李旻　高爾夫女子組第3輪　07：18

徐薇淩　高爾夫女子組第3輪　07：42

東京奧運高爾夫女子賽，台灣好手徐薇淩、李旻昨（5）日都以低於標準桿2桿的69桿作收，兩人再度並列第11名，接下來還有兩天賽事，都還有機會爭獎牌，而今（6）早上6時30分起，兩人將在高爾夫女子組第3輪中繼續征戰。

▲8月6日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews
▲8月6日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews 今日新聞》製）
王翌達　男子個人型淘汰賽 -（B組）第1套型　09：24

王翌達　男子個人型淘汰賽 -（B組）第2套型　10：08

王翌達　男子個人型 - 排名賽（B組）　10：45

王翌達　男子個人型 - 銅牌戰（第一回合）　18：30

王翌達　男子個人型 - 銅牌戰（第二回合）　18：40

王翌達　男子個人型 - 金牌戰　18：50

今（6）日登場的「空手道」男子型淘汰賽，我國勇將「型男」王翌達將於上午9時24分及10時08分進行男子個人型淘汰賽第1套型和第2套型，如晉級將會繼續出戰排名賽、銅牌及金牌的賽事。而2018雅加達亞運在「型」的項目拿下銀牌的王翌達，在這次的東京奧運蓄勢待發，在空手道中「型」的比賽項目，是一種單人進行的比賽，參賽選手完成空手道預設攻防套路的展示，「型」比賽選手演示套路中的動作需為獲得世界空手道聯合會認證的102個動作中的動作，並實際表現出「型」的含義，同時也要正確的展現力量、速度及動作的展現性。（編輯：王柏文）

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