伊朗新總統就任　以色列：軍事打擊準備好了

我是廣告 請繼續往下閱讀
半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列聲言，對其盟國提供了伊朗策畫油輪默瑟街號（Mercer Street）遇襲的「確鑿證據」，但是沒有提出進一步細節。
美國和英國也指責伊朗進行這起致命攻擊，矢言將有所回應。但是德黑蘭否認指控，強調若有任何國家作出對伊朗利益進行攻擊的決定，將會予以「果斷回應」。
甘茨（Benny Gantz）今天在新消息報網站（Ynetnews）播出的訪問中被問到，以色列是否準備打擊伊朗時，他回答「是的」。
他說，以色列準備好將進行「多方面」戰鬥，可能包括對伊朗。
甘茨說：「伊朗是全球和區域問題，也是以色列的挑戰...我們必須繼續發展應對多方面問題的能力，因為這就是未來。」
伊朗方面沒有立即就此回應。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）昨天指出，那些威脅伊朗的國家，尤其是以色列，對伊朗防禦和攻擊能力須有現實的理解。
沙拉米昨天對駐波斯灣和荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）部隊進行視察時指出：「在我們的防衛政策與戰略中，不管任何敵人、在任何時候、以何種規模採取的行動，都不會得到容忍而沒有促使我們予以嚴厲並且果斷回應。」
「我們對任何可能情況都準備好了。」他說。
在伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）今天宣誓正式上任之際，甘茨上述談話是以色列再一次表達完成打擊伊朗軍事整備的堅定立場。
以色列參謀總長柯查維（Aviv Kochavi）1月26日曾經警告，已修訂對伊朗作戰計畫，並強調若美國重返伊朗核子協議將是「錯誤」之舉。
美國和其他西方強權致力恢復通稱伊朗核子協議的「聯合全面行動方案」（JCPOA），以色列對此強烈反對。
英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2015年與伊朗簽署JCPOA，要求德黑蘭當局抑制核計畫，換取解除大部分經濟制裁。美國前總統川普2018年片面退出協議並且恢復對伊朗制裁。（編輯：林憬屏）1100805