「小清新」文姿云要嫁了！和男友長跑11年 未婚夫身分曝
2020東京奧運空手道女子55公斤級賽事，台灣空手道「小清新」文姿云出戰世界排名第一的烏克蘭好手Anzhelika Terliuga，最終拿下銅牌，成為我國空手道第一面奧運獎牌。而文姿云奪牌後，人氣也跟著水漲船高，更值得一提的是，文姿云的男友在奧運比賽前就向她求婚，兩人愛情長跑11年好事將近，其男友身分也跟著曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 07:52:29｜2021-08-06 07:52:36
文姿云在四強戰遇到對手Anzhelika Terliuga，一開始被拿了有效攻擊，又被拿下上段攻擊失3分，以4：1落後，結果文姿云教練使出VR挑戰，最後成功，讓比數追回4：4，可惜最後在判定落敗，拿下銅牌。事實上，文姿云也曾在2016、2018年世錦賽拿下銅牌；2014、2018年奪亞運金牌，以及2017年世界運動會銀牌。
綜合媒體報導，文姿云的男友在奧運比賽前就向她求婚，兩人愛情長跑了11年，而她的男友同時也是她的「魔鬼教練」徐瑋駿，兩人在體壇是有名的「神鵰俠侶」，接下來準備替人生大事做準備。
文姿云也曾透露，男友一直陪伴著她，也會督促她，在練習時跟別人聊天，男友也會阻止，叫她不要聊天，希望有時間可以沉澱下來，靜下來想想。而她也常在社群網站「放閃」，今年白色情人節時，她PO出一張與男友的合照，感性寫下「今天又是情人節，我絕對沒有要閃瞎你們的意思，其實今天沒有什麼特別的感覺，因為平常就覺得自己很幸福了」。（編輯：賴詠璿）