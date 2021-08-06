台灣是「唯一控制Delta」國家！謝金河揭關鍵：無價之寶

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謝金河也提到，這當中有幾個重點值得大家注意：
一，這一波變種病毒讓亞洲成了重災區，本來亞洲確診病例遠低於歐美，到今天為止，亞洲有6302萬人染疫，遠超過歐洲的5228萬，北美的4222萬及南美的3591萬。亞洲的染疫大國，從印度，到印尼，然後菲律賓，馬來西亞都突破百萬人染疫，日本也逼近百萬。疫情延燒，也使得東恊各國加強力道防疫，南韓也宣布四級警戒再延長兩周。
二，從8月以來，我們看到一些特殊的變化：1、全球防疫最精典的澳門出現4個本土病例，港澳通道封閉。2、中國大陸疫情也在擴散，而已經58天零確診的香港，也突然增加6例，可以看出這一波的變種病毒威力強大，稍有破口，疫情隨之再起。3、台灣和越南是去年確診病例最少的國家，台灣在5月防疫出現破口，每天確診人數都在5、600例，很多人把陳時中及防疫中心駡到體無完膚，台灣好像世界末日。這個時候，越南也出現破口，卻稱「但如果拿越南比台灣，你會發現台灣有多好！接下來，每一天我們都沒有鬆懈的本錢」。
三，台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家。5日台灣6個本土案例，零死亡，是5月疫情進入三級警戒以來最低的數字，如果對照美國一天15萬人染疫，越南被病毒攻陷後，如今確診人數成千上萬，台灣應該值得安慰。
四，疫情出現破口的時候，台灣的疫苗覆蓋率只有3%，現在來到33.9%，這個數字已是亞洲中前段班。現在美國疫苗接種率已達到57.4%，但染疫人數仍然每天都十幾萬，以色列疫苗覆蓋率逾70%，但以色列每天確診都超過2千人，很多人都在吵疫苗，但疫苗不是唾手可得。他強調「台灣的防疫表現，也許還有些人不滿意，但請大家跟全世界比一比，台灣人民的自我防衛，遵守紀律，還有台灣有陳時中、王必勝，這些做到流血流汗，卻仍被罵到體無完膚的人，他們默默守護台灣！這是台灣的無價之寶！」（編輯：賴詠璿）
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