台灣是「唯一控制Delta」國家！謝金河揭關鍵：無價之寶

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▲財信傳媒董事長謝金河提到「台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家」，同時分析背後關鍵。（圖／NOWnews資料照片）

台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家