想跟桌球教父一起組隊？莊智淵PO出「遊戲ID」引網友朝聖
我國桌球好手莊智淵日前在IG發文，自己有玩手遊的習慣，平時最常玩《神魔之塔》及《傳說對決》，更笑說玩手遊玩到流汗，「緊張程度不亞於奧運」，引發討論。近日也有網友在網路論壇上說，莊智淵公布手遊的遊戲名字，讓許多玩家馬上加莊智淵為好友，希望能跟他一起組隊。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 10:00:57
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「要跟莊智淵一起打遊戲的！快！」的貼文表示，看到莊智淵的限時動態打上遊戲的ID，貼文一出，網友立馬到遊戲內搜尋，不過有網友表示並沒有找到，過了一小時左右，莊智淵再度發一則動態，上面寫：「小編失誤」，並給上正確的遊戲ID「Mike28」。
網友在看到貼文後，紛紛到遊戲內搜尋莊智淵的遊戲名字，並加他為好友，許多網友表示，「他遊戲的自介打，小丑猛猛的，太可愛了吧」、「哈哈哈哈我的天他好可愛」、「我也被同意了，趁機跟他說說打氣的話」、「剛剛也被同意了！原本想說應該滿了加不了吧結果」、「兔子好強」。
不過因為人氣太高，遊戲好友馬上到達上限，有網友哭著留言，「好友滿了」、「遊戲好友直接滿，所以說教父厲害嗎」。（實習編輯：歐雅如）