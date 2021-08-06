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國人平均壽命81.3歲創新高　內政部曝關鍵主因

▲國人平均壽命81.3歲創新高（圖／內政部提供）
▲國人平均壽命81.3歲創新高（圖／內政部提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-06 10:28:13

內政部今（6）日公布「109年簡易生命表」，國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

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內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，是近年來國人平均壽命上升的關鍵主因，從99年79.2歲增至109年81.3歲，顯示國人越來越長壽。

內政部指出，109年COVID-19疫情蔓延全球，但我國在執行邊境防堵及民眾落實防疫新生活運動下，國人死亡人數為17萬3,162人，較108年減少2,384人，粗死亡率為7.35‰，較108年略減0.09個千分點。若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每十萬人口390.8人，較108年減少4.3%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

以直轄市而言，109年的國人平均壽命，以台北市84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.7歲最高，台東縣76.5歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.8歲、3.9歲，惟花蓮縣、台東縣與全體國民平均壽命差距已分別較99年縮小0.37歲、0.13歲。若與108年比較，除澎湖縣平均壽命下降0.11歲外，其餘縣市平均壽命皆為增加，且以宜蘭縣及南投縣均增加0.43歲最多。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

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