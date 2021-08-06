懷念疫情前最後出國的時光？台人直指「這國家」最多人去
新冠肺炎疫情至今已快兩年，許多民眾懷念搭飛機出國的日子，也有部分民眾計畫，疫情結束後想去哪個國家。近日就有鄉民在網路上表示疑惑「最後一次出國去哪裡？」沒想到卻引起台灣網友們答案一面倒直指一個國家最常去，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 10:41:52｜2021-08-06 10:43:29
這位鄉民在網路論壇PTT WomenTalk版PO一篇「最後一次出國去哪裡」的貼文，原PO先是說忘記搭飛機是什麼感覺，只能偶爾拿照片出來回味，後來他又說，疫情前最後一次出國是去了澳門，原PO覺得那時候去回來覺得很普通，不過現在回想起來，驚覺好險有去，他嘆道：「誰知道再次能出國可能是好幾年後」。
貼文一出，留言蓋起高樓，有鄉民說，「19年第一次去東京迪士尼樂園過聖誕節」、「菲律賓，剛好在疫情大爆發前的那個寒假」、「義大利，玩到一半疫情炸開華航回程班機」、「封關前去捷克，好爽」、「放棄公司尾牙去首爾看太妍Unseen演唱會」。
其實最多人在疫情前去的國家是「日本」，有一位鄉民先是留言，「樓下九成應該都是日本」，確實底下留言最多的就是日本，「沖繩，剛好在二月爆發的時候」、「去年去日本」、「日本，未來也都是日本，有未來的話」、「日本佐渡島」、「和大學同學去沖繩」。（實習編輯：歐雅如）
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