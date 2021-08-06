CNN：美爬梳武漢病毒研究所資料　最難恐在破解

我是廣告 請繼續往下閱讀
多名熟悉此事的消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這份龐大的資訊目錄含有從中國武漢病毒研究所的病毒樣本中萃取出的基因藍圖。
美國情報機構取得這些資訊的手法和時間點目前不得而知，但消息人士指出，生成和處理這類病毒基因資料的機器通常與外部雲端伺服器有關，一旦遭駭入，資料便有可能外洩。
要將這批海量原始資料譯解成可用資訊，仍然會遇到各種挑戰，包括掌握足夠的運算能力來處理這一切。要做到這點，情報機構須仰賴能源部國家實驗室系統的超級電腦。
此外還有人力方面的問題。情報機構不僅需要夠熟練、身家背景又安全的政府科學家來譯解複雜的基因序列資料，由於資訊是用專業中文字彙寫成，這些科學家還得懂中文。
一名消息人士告訴CNN，身家清白的科學家當然不乏，但會說中文的少之又少，而且還得專精生物學，所以很難找到適任者。
多名消息人士向CNN表示，執行90天調查的官員希望這些資訊有助解答病毒是如何從動物傳到人類身上，解開這個謎團，對於最終判斷COVID-19是從實驗室外洩還是從野生動物傳到人類身上，相當重要。
長久以來，政府內部和外部調查人員都試圖取得武漢病毒研究所研究的2萬2000份病毒樣本基因資料。中國官方於2019年9月把這些資料從網路上移除，後來也拒絕把這些資料和早期染疫病例的其他原始資料交給世界衛生組織（WHO）和美國。
調查人員的問題在於，武漢病毒研究所或中國境內其他實驗室是否擁有可能有助追溯冠狀病毒進化軌跡的病毒樣本或其他前後關係資訊。
兩名研究冠狀病毒的科學家告訴CNN，他們懷疑武漢研究所的2萬2000份樣本或其他資料庫中是否還有科學家尚不知情的任何基因資料。
消息人士說，填補缺失的基因關聯並不足以明確證明病毒是源自武漢實驗室或出於自然，還須拼湊其他背景線索來判斷疫情真正的起源。不過，這是拜登政府非常重視的一片關鍵拼圖。
到目前為止，高階情報官員仍聲稱，他們在關於疫情起源的兩派主要論點或這兩種情境的某種組合之間，意見真的很分歧。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100806