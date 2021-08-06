韓國瑜張善政政治獻金捐出6百萬 張善政的基金會也有份
監察院今（6）日公布新一波政治獻金。其中，「109年總統、副總統擬參選人韓國瑜、張善政政治獻金專戶」 第1次賸餘政治獻金會計報告書裡，前期的剩餘為3019萬5,617元，韓國瑜、張善政共捐出600萬元給公益團體；選舉支出還有473萬9,507元，專戶裡還有剩餘1947萬9,556元。
新頭殼newtalk
2021-08-06 12:27:38
這次共有7個公益團體獲得韓國瑜專戶捐贈，分別為臺北多元藝術空間青少年發展促進會（50萬元）、台灣重症兒童家長協會（100萬元）、財團法人臺北市典亮慈善基金會（200萬元）、財團法人善科教育基金會（100萬元）、社團法人台灣新巨輪服務協會(30萬元）、高雄市許崑源愛心慈善會（100萬元）、社團法人中華信願榮景協會（20萬元）。都是在2020年9月以後陸續捐出。
其中， 獲得100萬元捐贈的財團法人善科教育基金會的董事長為張善政；至於獲得捐贈50萬元的臺北多元藝術空間青少年發展促進會則曾舉辦嘻哈及參與「返校」活動；而前高雄市長許崑源則是於2020年6月6日韓國瑜罷免投票通過後該晚尋短。
新聞來源為Newtalk 新頭殼