父親節全台濕答答！盧碧颱風雖減弱　餘威仍一路到週日

今年第9號颱風盧碧登陸中國沿海陸地，中央氣象局今（6）日表示，盧碧颱風已在上午8時減弱為熱帶性低氣壓，不過預報員劉宇其提醒，盧碧的餘威強烈再加上西南氣流，今日起至週日會為中部以及南部地區帶來豪大雨，西半部也會有較強強陣風，一定要嚴加防範。

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氣象局上午10時30分舉行線上記者會，由資深預報員劉宇其說明最新颱風動態與天氣預報。劉宇其表示，盧碧颱風已在上午8時減弱為熱帶性低氣壓，目前中心位在金門西方70公里陸地上，雖強度減弱，但其南側在台灣海峽上仍帶來旺盛對流發展，外圍強風持續吹網台灣，帶來相當大的水氣，西南氣流將會持續影響至週日，帶來相當顯著的降雨，直到週一才有機會緩和。

劉宇其說，目前大部分對流發生在海面上，但部分線狀對流，今日白天起開始移入陸地，帶給中部沿海大量降雨，時雨量接近50毫米，除此之外，通過的時候還為中部彰化、雲林帶來八級以上陣風；海面上則吹西南風，讓南部以及靠近熱帶性低氣壓的金門、馬祖和澎湖出現8至10級強陣風，以及台灣海峽出現5米左右的浪高。

由於週末適逢父親節假期，民眾也相當關心天氣變化，劉宇其表示，今明兩天仍受到西南氣流雨熱帶性低氣壓影響，大致上為相當不穩定的也是盧碧最靠近台灣的時候，8號上班天會接近北部地區，為西半部帶來豪雨等級以上的強降雨，金門、澎湖、馬祖短時強降雨與強風，沿海也有較強強風，不過因這段期間強度會被陸地破壞，預計會以熱帶性低氣壓的強度為台灣帶來降雨影響，後續還要視其重整速度快或慢來觀察是否有發布警報必要，目前預期要到琉球海面上才有機會再發展成颱風。

至於另外兩個颱風對台灣的影響，劉宇其則說，銀河颱風目前逐漸往東北方向前進，朝日本南風海面逐漸遠離台灣，另外一個妮妲颱風離台灣更遠，並且也往東北方向前進，預計在兩天後就會變成溫帶氣旋，對台灣無直接影響。

氣象持續針對

彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，台