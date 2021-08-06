體育署升格遭綠質疑打臉馬英九 朱立倫：可見我有戰鬥力
國民黨主席參選人朱立倫昨日在臉書PO出與國民黨智庫副董事長連勝文等人一起看籃球的照片，他並主張，體育署升格為「 運動發展部」，不過遭質疑體委會就是在前總統馬英九任內降格為體育署。朱立倫今（6）日說，看起來他很有戰力，才會讓民進黨用盡全力打他；體委會過去以競技為主，後來希望結合國民運動跟體育產業，才跟教育部結合，下一階段希望更擴大、提升為部會，發展運動產業、國民運動、競技運動。
記者余祥／台北報導
2021-08-06 11:25:19｜2021-08-06 11:25:27
朱立倫自宣布參選黨魁以來，勤走基層，今日走訪新竹縣市，拜會立委鄭正鈐、林思明，以及新竹市議會。
被問及朱立倫主張要將體育署升格為運動發展部，但遭質疑是打臉馬英九政策，朱立倫說，民進黨從他決定要參選主席之後，不管1450到現在民進黨立委，用盡全力打朱立倫，看來朱立倫是滿有戰鬥力，才會讓民進黨萬箭齊發。
朱立倫強調，體委會過去以競技為主，後來希望結合國民運動跟體育產業，才跟跟教育部結合，民國101至107年運動產業增加4倍左右，未來希望更擴大、提升成為運動發展部，發展運動產業、國民運動跟競技運動，不是像民進黨單向想像的，只是多發獎金而已，而是變成一個產業。
至於昨日跟連勝文看球，未來連勝文會助選嗎？朱立倫說，連勝文跟他都愛好體育，一起看球不是第一次。
外界揣測，朱立倫要爭取馬英九支持，關鍵在兩岸政策，朱立倫說，他多次跟馬英九討論黨的方向跟政策，兩人也有共同想法，都希望國民黨更好。