林為洲砲轟吳敦義「別出來自取其辱」：敗選原因就是你！

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林為洲對此表示，「拉韓擋朱，拉郭擋韓，拉自己當不分區」，是國民黨2020敗選主因的定論，吳敦義若為黨好，就別再出來亂，史書翻頁、評價也是別人寫。從編輯紀錄中看見，林為洲先前更重砲批評，「就別再出來自取其辱了吧，主席。」
對此，林為洲接受《NOWnews今日新聞》訪問時進一步指出，吳敦義此時冒出來談2020的滷肉飯與選舉經費，根本見樹不見林，計較小細節，轉移焦點來掩蓋自己的做錯，真正的改革起於檢討，要知道真正原因才會進步。
林為洲指出，2020藍營大敗主因就在於吳敦義，黨內初選制度被搞得亂七八糟，引發種種紛亂造成不公，黨員不只無法團結，還嚴重分裂；遊戲規則變來變去，拖到7月才提名，以為能夠亂中求勝。
林為洲表示，敗選次要原因在於反送中，造成台灣意識高漲，民眾對中國的不信任，造成「九二共識」受到質疑與傷害，因此兩岸政策成為國民黨的罩門。過去主張以「一中各表」的「九二共識」維持兩岸和平，未來黨內要再進行討論。
林也強調，2024會不會再次重演，目前還很難講，若真重蹈覆轍，「國民黨就完了」，他提醒有意參選黨主席的人，將來一定要建立黨內的公平制度，大家才會團結，才能贏回民心。