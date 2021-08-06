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林為洲砲轟吳敦義「別出來自取其辱」：敗選原因就是你！

▲國民黨前主席吳敦義於2020黨內初選時拉韓卡朱。（資料照 / NOWnews 資料照）
▲國民黨前主席吳敦義於2020黨內初選時拉韓卡朱。（資料照 / NOWnews 資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-06 11:29:22｜2021-08-06 11:32:13

國民黨前主席吳敦義近日出書、接受專訪，對於2020國民黨慘敗說明原委。對此，國民黨立委林為洲今（6）日表示，拉韓擋朱，拉郭擋韓，拉自己當不分區就是敗選主因，直批吳敦義「別再出來自取其辱」。

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吳敦義昨日於廣播節目中談及2020大選，強調自己從無選總統念頭，高雄市前市長韓國瑜，選完高雄市長後的發展完全失控，且當時他幫了韓國瑜很多的費用，「他居然說連一碗滷肉飯都沒有」，讓他十分不滿。

林為洲對此表示，「拉韓擋朱，拉郭擋韓，拉自己當不分區」，是國民黨2020敗選主因的定論，吳敦義若為黨好，就別再出來亂，史書翻頁、評價也是別人寫。從編輯紀錄中看見，林為洲先前更重砲批評，「就別再出來自取其辱了吧，主席。」

對此，林為洲接受《NOWnews今日新聞》訪問時進一步指出，吳敦義此時冒出來談2020的滷肉飯與選舉經費，根本見樹不見林，計較小細節，轉移焦點來掩蓋自己的做錯，真正的改革起於檢討，要知道真正原因才會進步。

林為洲指出，2020藍營大敗主因就在於吳敦義，黨內初選制度被搞得亂七八糟，引發種種紛亂造成不公，黨員不只無法團結，還嚴重分裂；遊戲規則變來變去，拖到7月才提名，以為能夠亂中求勝。

林為洲表示，敗選次要原因在於反送中，造成台灣意識高漲，民眾對中國的不信任，造成「九二共識」受到質疑與傷害，因此兩岸政策成為國民黨的罩門。過去主張以「一中各表」的「九二共識」維持兩岸和平，未來黨內要再進行討論。

林也強調，2024會不會再次重演，目前還很難講，若真重蹈覆轍，「國民黨就完了」，他提醒有意參選黨主席的人，將來一定要建立黨內的公平制度，大家才會團結，才能贏回民心。

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