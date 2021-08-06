備戰全運會 黃偉哲宣布游泳選手自即日起接受訓練申請
台南市公私立游泳池配合中央防疫政策關閉多時，由於110年全國運動會舉辦即將在即，南市各選手已逾2個月無法訓練，市長黃偉哲多次向中央發聲後，決定在考量選手與教練的實際需求，確保南市游泳選手訓練與未來全運會的成績表現。今(6)日宣布南市在符合防疫指引與共通規範下，訂定「台南市游泳選手組訓因應 COVID-19 防疫管理規範」，利用7座學校及市立游泳池作為選手訓練基地，讓台南市的選手為全國運動會安心備戰。
記者林怡孜/台南報導
2021-08-06 11:30:50
台南市政府教育局長鄭新輝表示，全國各游泳池自110年5月19日國內疫情警戒升為三級起即關閉，即使目前警戒降為二級仍未開放。考量游泳選手訓練之目的為備戰全國運動會，和一般市民游泳目的不同，為解決游泳選手2個月未能下水訓練的問題，因此規劃7座學校及市立游泳池作為選手專屬的訓練基地，提供訓練的地點包括：後甲國中、大成國中、金城國中、永康國中、新興國中、新營游泳池及歸仁游泳池。
體育處表示，109年疾管署曾函釋新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為新興傳染病，至目前為止，未有證據顯示游泳池內受感染，由於南市目前疫情相對緩和，考量110年全運會即將於10月16日至21日於新北市舉行，且游泳項目之註冊報名時程在即，選手的確有回到泳池訓練之必要，因此同意先行開放選手訓練，規劃7座游泳池專供選手訓練使用，但不對外開放。。
教育局也強調，選手訓練期間除要遵循教育部公告的訓練防疫指引及共通性規範外，在游泳池內也要維持2公尺以上安全社交距離，上岸後即須馬上配戴口罩，兼顧防疫及訓練。