藍仍喊發現金　綠委提港日星案例：證明振興券效果較好

行政院5日已正式說明，目前正在研擬振興券方案，朝1000元現金換5000振興券的5倍券方向做規劃，引發朝野政黨與社會各界正反意見討論。民進黨團今（6）日召開記者會談及此議題，黨團書記長羅致政說，從國際經驗看出，發現金對刺激消費效果相當有限，從振興角度來看，發振興券比較有效果。

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行政院持續針對5倍券進行研擬與規劃，但各界看法仍然不一，其中立法院國民黨團批評此舉會多出成本，應該發現金。羅致政說，國民黨一直把紓困、振興2個概念搞混，振興的目的是希望透過加強的效果，讓每一毛錢發出幾倍效果。

羅致政說，從上次3倍券經驗來看，不論商家、地方政府，在搭配振興券的時候都有加碼的方案，這對振興能產生加成效果，如果發現金，那就無法創造這個效果，甚至大家可能存起來。國民黨應該先釐清是要談紓困還是振興，紓困有紓困的做法，政府現在對於紓困就是把資源集中，協助受到最大衝擊的民眾跟產業，國民黨顯然把紓困與振興搞混了。

羅致政說，行政院正在規劃振興，希望在最適當時機推出來，主要就是因為台灣疫情還沒有完全控制，這兩天還是有些變化，因此推出時機更顯重要。如果在疫情能夠控制的情況推出振興，民眾正常生活，消費效果就加成，而國民黨說馬上要發現金，疫情狀況下民眾消費意願不高，可能會抵消振興效果。

羅致政也提到，香港與新加玻也發行消費券，從這些國際經驗看出，發現金對刺激消費效果相當有限。根據美國研究，發現金大概只有3分之1不到用於實際消費，日本也是發現金，但家庭儲蓄率大增，從振興角度來看，用振興券比較有效果。

民進黨團副幹事長黃世杰也說，去年就有三倍券成功的例子，但振興方案推出的時機很重要，今年疫情跟去年不一樣，內需產業特別需要這波振興券協助。去年看到很多零售業、各式各樣服務業都搭配振興券，這樣的加成效果相當成功，今年盼再用這樣的形式，讓振興更有效，致於發現金，大多數都是拿去儲蓄，沒用在消費上面。