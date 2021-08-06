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【竹縣觀察】：誰還記得

▲新竹縣政府六月間為老人家施打疫苗時，推出的「疫苗得來速」車邊服務，讓受惠長者、家屬備感溫馨。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府六月間為老人家施打疫苗時，推出的「疫苗得來速」車邊服務，讓受惠長者、家屬備感溫馨。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-06 13:10:20

新冠肺炎疫情三級警戒期間，包括疫情發佈、疫苗分配施打等政府措施，有做得好的讓人備感溫馨、激賞鼓掌，也有做得不好的引來網友謾罵、媒體批判，但隨著疫情降級解封，這些好跟不好的最後都會慢慢地隨風而逝，但比較會留在大家記憶中的是什麼呢？

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新竹縣六月間施打疫苗時，在尖石鄉和新豐鄉，都有醫護人員體諒老人家身體狀況不佳，直接到車輛停放處為人在車上的老人家打疫苗，這種「疫苗得來速」的體貼服務，在當時也獲得媒體正面報導，而同時期的正面報導也有「竹北衛生所發揮客家精神節約疫苗多打幾人」、「民眾送餐飲肯定醫護人員辛勞」等等。

但相較「疫調足跡揭露慢半拍」、「疫苗施打一團亂」、「議員揭發特權疫苗」等負面報導和社群網路議題，上述正面新聞在當時的聲量和討論度，以及留存在民眾心目中的印象，就都遠遠比不上負面的，時至今日，誰又還記得當時那些正面報導的溫馨畫面呢？

「好事不出門，壞事傳千里」、「做了九十九件好事後做壞了一件事，大家只會記得那件壞的」。前人留下的這些經驗談，就揭示了負面訊息在傳播和記憶上，絕對比正面訊息來得快且深遠。

而且相關訊息在人的心智上絕對是競爭的，例如有些意見領袖擔心自己批判政府防疫作為時被反批是「打擊基層醫護人員士氣」，所以會先提出「我是支持基層醫護人員的，我只是覺得政府哪裡做不好，所以針對那個部分提出批判」的免責聲明，但這一整則訊息被傳播或記憶時，真的會讓接收到的閱聽大眾跟他說的「挺醫護」也「罵政府」嗎？留在大家心中的，絕對只剩「罵政府」那個部分而已。

說到這裡，講個故事好了，作夢夢到的。從前有個分局長會根據警政署治安滿意度調查作業期程，要求所屬在民調電訪期間盡量發佈正面新聞，一直以來這樣的關聯成效也不錯，有次同樣在民調電訪期間，偵查隊長簽請發佈「破獲汽車竊盜集團」的新聞稿，卻被他擋下來。

這名分局長向所屬開示說，這則新聞在民眾心目中真正引發的感受，恐懼車輛被偷的負面損失感，絕對大於認同警方英勇破案的正面榮譽感，所以民調電訪期間發佈的，最好都是「沒有被害人」的為民服務溫馨案件。

這名洞悉人性的分局長，後來果然官運亨通，平步青雲去了。

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中央
地方
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不滿意
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2021-07-30-2021-08-10

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不多
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2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

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