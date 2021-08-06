台人觀東奧賽事素質變高？作家抖出背後原因：不吵太無聊
在2020東京奧運的賽事中，多個運動項目皆創下了台灣在奧運史上的新里程碑，許多選手也拿下個人在奧運的第一面獎牌，運動員的好表現也引起國人高度關注，網路上鼓勵、讚美的留言，遠遠大於負面的評論，和以往的情形相比，不少人覺得台灣人民的素質變得好高。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 14:00:18｜2021-08-06 14:00:59
知名作家瞿欣怡日前在她的個人臉書專頁《我是小貓瞿欣怡》中，寫了一篇文章提到，「有人說今年台灣人民素質好高，就算比賽輸了，都還是幫選手加油，鼓勵選手」，緊接著她說出原因，「咳，那是因為沒有棒球。我也不會因此說球迷沒水準，因為我們有我們的玩法。但我每次國際賽都還是會跟謾罵的球迷吵架，只能說吵架也是棒球的一部分」，並說道「本來超級遺憾，但現在覺得也還好，棒球沒我們的事真的好輕鬆」。
這篇貼文一出，網友也表示贊同，「真的！這次這麼和平就是因為沒有棒球來吵架啊」、「吵架也是棒球的一部分+1，哈哈哈」、「看其他比賽的時候都沒事，看棒球嘴巴就會一直碎碎唸」、「我昨晚轉述給棒球圈朋友聽，大家笑完都同意」、「嘴棒球賽是人生樂事」、「我爸也問我今年奧運很和平耶，我回：因為棒球沒參加啊」。
事實上，臺灣是因為考量疫情的關係，在今年六月初選擇放棄參加東奧棒球五搶一（原為六搶一）資格賽，而台灣沒有參加東奧的棒球項目，網友也認為「沒有棒球看很痛苦，但真的輕鬆很多XDDD」、「覺得輕鬆+1，這屆太精彩，如果再有棒球，大家的小心臟會承受不住」、「完全同意，看這場日韓戰輕鬆好多XD」、「這次因為沒棒球，才會看到別的項目報導，不然其他比賽通常都淹沒在棒球報導下」。
明天（7）日是東京奧運棒球項目最後一天的賽程，將在台灣時間中午十一點及晚上六點舉行銅牌及金牌戰，銅牌戰由韓國對上多明尼加，金牌戰則是美國出戰地主日本。（實習編輯：王麗雯）