「男友沉迷手遊」該怎辦？誇張行徑讓風向一面倒：別考慮
玩遊戲是消遣娛樂，對情侶而言是可以提升彼此感情的一件事，不過如果某一方太沉迷於遊戲，腸胃了遊戲與另一半爭吵，就不會是件好事。近日有女網友在網路論壇求助，男友因為沉迷一款遊戲，而時常與她起爭執，貼文一出，讓網友的風向紛紛一面倒，直言「別再考慮」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 14:09:38｜2021-08-06 14:52:46
這位女網友在網路論壇PTT Boy-Girl版上PO出一篇「為了遊戲爭吵」的貼文，原PO說跟男友交往快七年且同居，因為疫情而減少出門，她男友找一款手遊讓兩人一起玩，原PO表示，一開始是為了與男友有話題，本身不太會玩遊戲的她，陪伴男友一起玩，到後來，原PO發現男友越來越沉迷，每天都玩到半夜甚至早上，更誇張的是越來越不打理自己，兩人有試著溝通磨合，原PO的男友總是說，「懂我的心情，絕對沒有不在乎我還是很愛我，會慢慢減少玩遊戲的時間」。昨天兩人又再度為了遊戲爭吵，不料原PO男友說：「不要玩了啊，我公司一堆事情要忙，已經處理不好了很有壓力，我還在鬧，煩死了。」
網友看到後替女網友打抱不平，紛紛留言，「他不會改也不想改，不要奢望自己能改變他」、「不正常啊，他的自律能力歸零了」、「跟一個屁孩談戀愛好可憐」、「壓力大到要用遊戲紓解不是不行，但變成爛室友」。
而這樣誇張的行徑讓大部分的網友都希望原PO能與男友分手，「分啊，可憐吶，生活只有遊戲，別浪費時間了」、「分手無誤，別再考慮了」、「分，交女朋友就意思玩一下就好，沈迷就沒救囉」、「分手阿，這種人還有人要？達爾文會恨妳們的」。原PO回覆網友，「我知道我值得更好的對待，從學生時期一起走到現在真的有點難放掉，我會設立一個停損點，好好愛我自己的」。（實習編輯：歐雅如）