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Dleta疫情是「進攻防守之戰」　陳時中：一定要戒慎恐懼

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）召開記者會，說明國內疫情狀況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）召開記者會，說明國內疫情狀況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-06 15:34:56

針對全球Delta疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）表示，「這是防守跟進攻之戰」，不能對Delta疫情掉以輕心，一定要非常戒慎恐懼。

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「這是防守跟進攻之戰。」陳時中表示，我方防守越好，當然被入侵的可能性就越低；全世界沒有一個國家故意要讓它入侵，但它傳染力高，還是會從各地方進來，所以不能掉以輕心，一定要非常戒慎恐懼。

另針對目前民眾擔憂是否施打的到莫德納疫苗，陳時中說，未來有各種可能性，我方也非常期待，但無法跟各界說有或沒有，如果有確定消息會馬上跟大家通知；目前指揮中心還是會根據施打與進貨量，決定未來各廠牌疫苗的施打對象。

此外，目前美方研擬提出，須施打兩劑疫苗才能入境，恐對我國留學生造成影響。對此，陳時中回應，白宮證實有這樣想法跟規劃，但他們的政策主軸到底是會放在什麼地方，現在還無法得知；相信等到政策出來後，必然有相關配套措施，我方也會透過各單位來了解，到時候看方案怎樣再來即時因應。

▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
 

▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，最新統計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，最新統計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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