今增12例死亡！其中11例「校正回歸」 陳時中：程式出錯
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布，國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。針對今日新增死亡個案較多，指揮中心指揮官陳時中指出，由於這幾天死亡個案皆為零，相關單位覺得有些怪異，回去檔案中搜尋後，發現有11案例的檔案沒轉出來。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-07 14:10:44
陳時中指出，於7月23日起修改程式後，希望把更多資料放在同個檔案內，擷取檔案時是使用自動化程式，然後再抓出來由專業認定相關死亡個案，但近日多天的死亡個案都是為零，判定單位覺得怪異，進去檔案裡搜尋後，發覺這段期間有部分檔案沒轉進來，共11例於今日報告出來，因此今日新增的死亡個案才會總共有12例。
指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日
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