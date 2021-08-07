第九類53、54歲可打莫德納！5.7萬人今16時起開放預約

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」自8月5日10時開放Moderna疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約43.9萬人完成預約，佔符合預約資格人數約85%，此比例與過去三期AZ疫苗預約接種狀況相當，並將於8月11日至8月17日施打；但為利疫苗資源有效利用，經評估剩餘疫苗數量，增加開放「已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為53-54歲之第九類對象」，約5.7萬人，預約接種第一劑，時程為自8月7日16時至8月9日12時止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心說明，上述符合增加開放預約對象資格者，即得於開放預約期間進行預約，也將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約；此次增加開放對象同樣預定於8月11日至8月17日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月5日10時至8月7日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含「已接種第一劑Moderna疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑」及「已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑」，依原預約接種期程，已於8月7日中午12時停止預約及修改；8月7日16時至8月9日12時，僅開放上述增加開放對象進行預約。