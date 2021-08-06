共22批高端陸續檢驗中 陳時中：封緘完一定是合格產品
昨（5）日傳出，國產高端疫苗再有1批正在封緘檢驗中。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實，昨日確實有1批，今日也有1批，但總共算件仍維持22件。另對於高端品質，他也打包票說，封緘檢驗完的產品，就一定是合格產品。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-06 15:07:33
陳時中指出，高端疫苗總共送件還是維持22件，昨日與今日都各有1批正在封緘檢驗，再加上先前通過的4批，接下來也有8批需要補件，另有10件還在檢驗中，每天都續陸陸續續的滾動式審查當中。
陳時中稱，高端產量每批產量相對較少，50L能做8.5萬劑疫苗，另有2L也僅能做5、6千劑，因此每天量都有變化，但也不能說量少相關封緘檢驗就沒做好，「我們很有信心地講，封緘檢驗完的就一定是合格產品」。
對於民眾何時才能打到高端，陳時中說，他也希望量能更多一點、想要打的人多一點，「未來有計畫要來，也期待要來，但無法保證它一定會來」；目前高端登記的人有變少，但還會持續下降，因為目前僅登記高端的人約16、17萬人，其他大多是綜合同時登記他牌，所以這段期間施打過後，登記高端的人就會下降，但少的人數也不算多。
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