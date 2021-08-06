疫苗最新意願情況出爐　破100萬人登記願打高端

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至於各廠牌疫苗登記狀況，指揮中心統計，僅登記AZ為91萬6194人，佔比7.61％；同時登記AZ、Moderna達620萬6759人，佔比51.54％；同時登記AZ、Moderna、高端達67萬4127人，佔比5.6％；同時登記AZ、高端達3萬4927人，佔比0.29％；僅登記Moderna為391萬6148人，佔比32.52％；同時登記Moderna、高端達11萬9291人，佔比0.99％；僅登記高端為17萬4904人，佔比1.45％；另外，已打二劑新登記者為200人、佔比0.00％（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）。
統計顯示，意願登記高端疫苗總計達100萬3249人，27日14時以後新增61萬3289人登記；另外，施打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑為674萬7958人，意願登記打第2劑達520萬5588人，其中已打2劑有8萬9004人。
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