父親節前夕 新北議員林金結贈手工甜點感謝土城醫院守護
為感謝醫護人員在疫情期間的辛勞，新北市議員林金結、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍等人，今（6）日前往土城醫院致贈幸福手工糕點及碗糕一批，表達對土城醫院的感謝，並預祝父親節佳節平安。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-06 14:05:50
林金結表示，親身經歷過疫情這段期間，看到醫護不眠不休真的非常辛苦，深深感受到土城醫院對地方的重要性；尤其土城醫院維新北市重要的醫療院所，土城也曾是新北市列管的熱點區域，許多鄉親在這次疫情都受到土城醫院的照顧，有土城醫院的守護，鄉親才能夠戰勝疫情恢復健康返家，
何若萍與幸福烘焙小組幹部張小瑩說，想到土城醫院的醫護必須堅守岡位，非常不捨，醫護在父親節佳節可能無法與家人共度，特地發動20餘人，不眠不休48小時烘焙出香軟可口的蛋糕與餅乾；今日特送至土城醫院與醫護分享，感謝醫院對鄉親的照顧與守護，並由土城醫院院長黃璟隆及醫護代表接受。
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