21歲男星狂刺20刀！網紅女友失血身亡 殘忍真相曝光
泰國今（6）日傳出持刀殺人案，經過警方調查，凶手竟然是曾在泰國BL劇《緣來是你》演出的21歲男星Thanapat Thanachakulphisan（小名Toy、塔納帕）。Toy聲稱與網紅女友Phim酒後發生爭執，意外失手刺死女友，全案仍在調查中。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-06 16:38:59｜2021-08-06 16:45:01
據泰媒報導，今天凌晨曼谷警方接獲發生砍人事件的報案電話，警方抵達地點後，發現Phim已倒臥在2樓地板上，旁邊有一把沾滿血的水果刀。Toy聲稱與女友喝酒後，兩人討論他的演藝工作發生爭吵，女友一氣之下要把他趕出家門，可是女方情緒失控，拿出水果刀威脅Toy，Toy為了搶回水果刀，雙方發生扭打，他因此失手刺死女友。
而警方調查後卻發現死者身上有20幾道刀傷，死因為失血過多，因此對Toy的說法抱持懷疑態度，全案還在調查中，未來也將進行屍檢，進一步釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！