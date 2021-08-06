21歲男星狂刺20刀！網紅女友失血身亡　殘忍真相曝光

泰國今（6）日傳出持刀殺人案，經過警方調查，凶手竟然是曾在泰國BL劇《緣來是你》演出的21歲男星

Thanapat Thanachakulphisan

（小名Toy、塔納帕）。Toy聲稱與網紅女友

Phim

酒後發生爭執，意外失手刺死女友，全案仍在調查中。

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據泰媒報導，今天

凌晨曼谷警方接獲發生砍人事件的報案電話，警方抵達地點後，發現Phim已倒臥在2樓地板上，旁邊有一把沾滿血的水果刀。

Toy聲稱與女友喝酒後，兩人討論他的演藝工作發生爭吵，女友一氣之下要把他趕出家門，可是女方情緒失控，拿出水果刀威脅Toy，Toy為了搶回水果刀，雙方發生扭打，他因此失手刺死女友。

▲▼Toy用手果刀殺害女友。（圖／翻攝Toy G）

而警方調查後卻發現死者身上有20幾道刀傷，死因為失血過多，因此對Toy的說法抱持懷疑態度，全案還在調查中，未來也將進行屍檢，進一步釐清案情。