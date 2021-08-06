COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

180cm女版沈玉琳擅長「暴衝」　自曝錄影緊張到腋下全濕

▲宋依璇有「女版沈玉琳」的稱號。（圖／伊林娛樂提供）
▲宋依璇有「女版沈玉琳」的稱號。（圖／伊林娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-06 22:00:00

伊林女模宋依璇擁有180公分的高挑身材，外型亮眼的她近來經常現身《媽媽好神》、《一袋女王》和《11點熱吵店》等綜藝節目，「笑」果十足的表現大獲好評，製作人沈玉琳還搞笑稱她為「女版沈玉琳」。雖然有10多年伸展台走秀經驗，不過宋依璇坦言剛開始上節目時，都會緊張到「皮皮剉」，笑說錄影結束後，就會發現自己的腋下已經濕透。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，宋依璇剛開始從伸展台，轉戰綜藝圈時備受挫折，自嘲節目上別的漂亮女星像「溫柔的長頸鹿」，而自己卻是最會「暴衝」的那一隻，「我之前表現過度誇張，在大家眼中反而像『肖查某』」，透露自己曾不被看好：「我原本連一個故事都說不好，還直接被製作人嗆『話都不會講，還想轉什麼藝人』。」不過她仍不放棄，一路上積極請教前輩、勤做功課，如今也已經能在節目中，充分展現自信，成為各大綜藝節目中的常客。

▲宋依璇剛開始從伸展台，轉戰綜藝圈時備受挫折。（圖／伊林娛樂提供）
▲宋依璇剛開始從伸展台，轉戰綜藝圈時備受挫折。（圖／伊林娛樂提供）
宋依璇除了是專業模特兒、藝人之外，在家中還是2個女兒的媽媽，她開玩笑表示為了保持媽媽的形象，盡量不會讓女兒收看自己的節目。另外宋依璇為了讓自己在節目中表現得更好，也會藉由充分的閱讀書籍、時事，以便錄影時能應對各種話題。

▲宋依璇（中）除了是專業模特兒、藝人之外，在家中還是2個女兒的媽媽。（圖／伊林娛樂提供）
▲宋依璇（中）除了是專業模特兒、藝人之外，在家中還是2個女兒的媽媽。（圖／伊林娛樂提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.56%6.44%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.96%80.04%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
65.32%34.68%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀