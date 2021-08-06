180cm女版沈玉琳擅長「暴衝」 自曝錄影緊張到腋下全濕
伊林女模宋依璇擁有180公分的高挑身材，外型亮眼的她近來經常現身《媽媽好神》、《一袋女王》和《11點熱吵店》等綜藝節目，「笑」果十足的表現大獲好評，製作人沈玉琳還搞笑稱她為「女版沈玉琳」。雖然有10多年伸展台走秀經驗，不過宋依璇坦言剛開始上節目時，都會緊張到「皮皮剉」，笑說錄影結束後，就會發現自己的腋下已經濕透。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-06 22:00:00
事實上，宋依璇剛開始從伸展台，轉戰綜藝圈時備受挫折，自嘲節目上別的漂亮女星像「溫柔的長頸鹿」，而自己卻是最會「暴衝」的那一隻，「我之前表現過度誇張，在大家眼中反而像『肖查某』」，透露自己曾不被看好：「我原本連一個故事都說不好，還直接被製作人嗆『話都不會講，還想轉什麼藝人』。」不過她仍不放棄，一路上積極請教前輩、勤做功課，如今也已經能在節目中，充分展現自信，成為各大綜藝節目中的常客。
宋依璇除了是專業模特兒、藝人之外，在家中還是2個女兒的媽媽，她開玩笑表示為了保持媽媽的形象，盡量不會讓女兒收看自己的節目。另外宋依璇為了讓自己在節目中表現得更好，也會藉由充分的閱讀書籍、時事，以便錄影時能應對各種話題。