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三倍券耗費22.5億行政費　藍營批蘇貞昌：爭個人政治前途

▲行政院長蘇貞昌預計以發放五倍券方式振興經濟。（資料照／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌預計以發放五倍券方式振興經濟。（資料照／行政院提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-06 14:30:45｜2021-08-06 14:31:52

國民黨團今（6）上午召開記者會，質疑行政院長蘇貞昌以振興券取代現金紓困，是為了個人政治前途，再多花納稅人20到30億元行政費用表彰自己的政績。國民黨團將要求在9月新會期開議後，立即來立法院進行振興方案專案報告。

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總召費鴻泰表示，近期有消息指出，行政院長蘇貞昌在疫情降回2級警戒後，提出的振興經濟方案依舊堅持以消費券方式實施，從去年的3倍券放大到今年的5倍券。費鴻泰指出，今年經濟更嚴峻，統計到今年6月份為止，失業率高達4.8%；大學畢業生進入就業市場後，更超過5%，再創歷史新高。

費指出，這2天主計總處公布 17項重要民生物資通貨膨脹為3.01 %，失業率加通膨的痛苦指數7.8%，打破30年歷史紀錄。與去年同期相比較，去年5月痛苦指數為2.86%，今年5月6.59%；去年6月的痛苦指數為3.21% ，今年6月 6.69%、 7月7.8%。費鴻泰嚴正指出，以上數字顯示，人民承受經濟壓力愈來愈大，政府振興經濟的措施，還停留在去年3倍券的思維，根本不知人間疾苦。

費鴻泰表示，從去年3倍券所衍伸出的行政費用，印刷費7.42億元、物流保管系統開發要10億元、大內宣的媒體宣傳1.4億元，總計高達22.5億元，倘若用普發現金的方式，這22.5億元的行政費用就可省下來，假設每人普發1萬元現金，就可以照顧22.5萬人，「今年難道還要為蘇貞昌的政治前途，個人虛榮大內宣，還要花納稅人20、30億元？」

費強調，普發現金不需耗費龐大行政費用，最多就是轉帳的手續費。倘若蘇貞昌堅持發放所謂的5倍券振興，國民黨團將要求在9月新會期開議後，前來立法院進行振興方案的專案報告。

首席副書記長萬美玲也指出，各大媒體民調及她個人臉書民調，均顯示至少96%以上民眾希望直接發現金，但蔡政府、蘇內閣鐵了心的就是要發5倍券，如此背離民意，難道是因為蔡政府準備要內閣改組的陰謀。

萬美玲批評，去年三倍券共耗費512.6億，蘇貞昌說帶來1000億經濟效益，若真能帶來近2倍的經濟效益，今年花1100億發五倍券，就可帶來2000億效益，若真這麼神，未來每年發券就好，這是債留子孫？還是台灣經濟起飛？國人心中自有一把尺。

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