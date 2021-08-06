三倍券耗費22.5億行政費　藍營批蘇貞昌：爭個人政治前途

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費指出，這2天主計總處公布 17項重要民生物資通貨膨脹為3.01 %，失業率加通膨的痛苦指數7.8%，打破30年歷史紀錄。與去年同期相比較，去年5月痛苦指數為2.86%，今年5月6.59%；去年6月的痛苦指數為3.21% ，今年6月 6.69%、 7月7.8%。費鴻泰嚴正指出，以上數字顯示，人民承受經濟壓力愈來愈大，政府振興經濟的措施，還停留在去年3倍券的思維，根本不知人間疾苦。
費鴻泰表示，從去年3倍券所衍伸出的行政費用，印刷費7.42億元、物流保管系統開發要10億元、大內宣的媒體宣傳1.4億元，總計高達22.5億元，倘若用普發現金的方式，這22.5億元的行政費用就可省下來，假設每人普發1萬元現金，就可以照顧22.5萬人，「今年難道還要為蘇貞昌的政治前途，個人虛榮大內宣，還要花納稅人20、30億元？」
費強調，普發現金不需耗費龐大行政費用，最多就是轉帳的手續費。倘若蘇貞昌堅持發放所謂的5倍券振興，國民黨團將要求在9月新會期開議後，前來立法院進行振興方案的專案報告。
首席副書記長萬美玲也指出，各大媒體民調及她個人臉書民調，均顯示至少96%以上民眾希望直接發現金，但蔡政府、蘇內閣鐵了心的就是要發5倍券，如此背離民意，難道是因為蔡政府準備要內閣改組的陰謀。
萬美玲批評，去年三倍券共耗費512.6億，蘇貞昌說帶來1000億經濟效益，若真能帶來近2倍的經濟效益，今年花1100億發五倍券，就可帶來2000億效益，若真這麼神，未來每年發券就好，這是債留子孫？還是台灣經濟起飛？國人心中自有一把尺。