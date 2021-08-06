中市公共化幼幼班不足　議員促2歲專班

我是廣告 請繼續往下閱讀

教育局表示，依據目前中央公布的相關指引，幼兒園幼童用餐時需設置隔板，教育局已要求各幼兒園務必依照指引落實；另有關國小及高國中部分，中央預計開學前將對外公布防疫指引。據了解，教育部近期將核定補助各縣市政府經費，用以採購學校所需防疫物資，待中央補助經費到位後，教育局將加速作業，以利各校依實際需求及經費使用規範採購。