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中市公共化幼幼班不足　議員促2歲專班

▲議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等要求，教育局多管齊下盤點公有建物等設施，將設2歲專班所需設施設備(圖／柳榮俊攝2021.8.6)
▲議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等要求，教育局多管齊下盤點公有建物等設施，將設2歲專班所需設施設備(圖／柳榮俊攝2021.8.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-06 14:58:28

台中市公共化幼兒園共有268園，其中幼幼班只有43班，無法滿足市民托育需求，今(6)日民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等質詢，要求教育局多管齊下盤點公有建物等設施，將設2歲專班所需設施設備，納入公共化幼兒園增班設園整體規劃，以滿足家長托育需求。

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教育局長楊振昇表示，市府致力推動公幼倍增計畫，目前已提早達到預定目標，當前更致力增加幼幼班班級數，採多管齊下做法，一方面針對3到5歲招生不足的班級轉型為2歲專班，另外也盤點公有建物、學校餘裕空間與土地，努力增班。未來教育局會全力以赴，持續增加班級數，嘉惠更多幼童及家長，給予安心就學的環境。

邱素貞、陳淑華表示，台中市2到3歲的學齡前幼兒，在幼托整合後出現空窗，受限於台中市公民營托嬰中心收托計劃，2-3歲的幼兒必須離開公立托嬰中心，不能留在公立托嬰中心。

邱素貞指出，台中市公共化幼兒園110學年度國小附幼+市幼+非營利幼兒園共268園，其中，幼幼班的數量，目前只有43班，無法滿足市民托育需求，雙薪家庭只能選擇送托收費較高的保母，或者夫妻一人留職停薪照顧幼兒。

謝明源、蕭隆澤說，109學年度第2學期，台中市幼兒園入園率為74.88％，其中2歲幼兒入園率僅33.33％，為提升本市2歲幼兒入園率，使2足歲之幼兒順利銜接幼兒園，滿足台中市滿2足歲幼兒就讀2歲專班的需求，台中市公共化幼兒園2歲專班應妥善規劃增設。

另外，陳淑華指出，在警戒降級，剛好在暑假，學校還沒上課。家長們也已經將孩子送到幼托機構。但幼兒根本對防疫缺乏明確的認知，社交距離？孩子怎麼樣才能在幼兒園落實防疫？幼托機構孩童每天要在園內飲食3-4次。教育局如何督導？

陳淑華也說，補習班現在也摩拳霍霍要將線上學習回復到實體上課，教育局要怎麼推動防疫？如何管理？如何強化？

陳淑華指出，學校放暑假到月底，九月開學學生會回學校上課嗎？防疫工作準備好了嗎？國小、國中、高中也至少會在學校用午餐、甚至很多同學會將早餐帶到學校用，學校都準備好了嗎？學生課桌椅是不是要使用隔板，是要市府準備？學校準備？還是家長自己準備？

教育局表示，依據目前中央公布的相關指引，幼兒園幼童用餐時需設置隔板，教育局已要求各幼兒園務必依照指引落實；另有關國小及高國中部分，中央預計開學前將對外公布防疫指引。據了解，教育部近期將核定補助各縣市政府經費，用以採購學校所需防疫物資，待中央補助經費到位後，教育局將加速作業，以利各校依實際需求及經費使用規範採購。

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