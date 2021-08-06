中市國民運動中心　議員：收費「貴森森」

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她質疑，中心設施僅游泳池有學生優惠價50元，羽球、桌球等設施都沒有學生優惠價，羽球一個場地1小時就要350元，二個小時就要700元，桌球一小時也要90元，這種價格對只有零用錢可花的學生實在太貴了，很不友善。
謝志忠、王立任指出，市府闢建的運動中心絕不能以增加收入為目的，要求OT廠商降價或市府編列預算，將羽球、桌球及其他設施票價打對折，鼓勵孩子便宜使用專業設施，讓他們有空就去打球打到飽，而不是鍵盤按到爆。
張耀中也說，羽球運動分別在東京奧運拿下雙打金牌、單打銀牌等殊榮，應能帶起一波中小學羽球社團熱潮，而國民運動中心徒揹「國民」之名，收費不僅和私人球館相近，還宣稱比照市場商業機制，運動局應考慮基層社團經費短絀不足，協調專案優惠學校型社團。
議員表示，運動局也應要求OT廠商跟附近的學校合作，專案提供運動社團更多的優惠方案，這是優秀的台灣運動員給台中發展學生運動的最佳時機，藉此培養更多的學生運動人口，讓孩子愛運動，養成終身運動習慣。
台中市政府運動局表示，國民運動中心提供民眾優質運動場所，並訂有統一公版收費標準，目前皆已在102至104年完成營運契約簽訂且依市府統一規定收費；但近期國民運動中心自4月6日起，因水情不佳暫時關閉游泳池、5月15日因疫情關閉至7月26日，受影響天數達115天，多數處虧損狀況，市府未來將評估營運成本及收益是否足以攤提，進而研議可行方案改善運動環境，並輔導各國民運動中心於疫情趨緩時積極籌辦各項活動。