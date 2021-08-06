COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市國民運動中心　議員：收費「貴森森」

▲中市府宣示要打造運動城市，議員張玉嬿、謝志忠、王立任發現，國民運動中心收費「貴森森」，要求降價打對折(圖／柳榮俊攝2021.8.6)
▲中市府宣示要打造運動城市，議員張玉嬿、謝志忠、王立任發現，國民運動中心收費「貴森森」，要求降價打對折(圖／柳榮俊攝2021.8.6)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-06 15:11:18

台中市政府宣示要打造運動城市，今(6)日市議員張玉嬿、謝志忠、王立任卻發現，國民運動中心羽球、桌球、體適能中心都沒有學生優惠票，孩子打2小時羽球就要700元非常「貴森森」，在質詢要求降價打對折，並給運動社團專案優惠，友善學生運動環境，從小培養更多運動人口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張玉嬿說，理想的體育運動發展建立在廣大的運動人口基礎上，所以硬體設施完備、價格親民非常重要。現在啟用的4個國民運動中心，都有奧運比賽項目游泳池、羽球、桌球、體適能中心和綜合球場，非常適合發展學生運動。

她質疑，中心設施僅游泳池有學生優惠價50元，羽球、桌球等設施都沒有學生優惠價，羽球一個場地1小時就要350元，二個小時就要700元，桌球一小時也要90元，這種價格對只有零用錢可花的學生實在太貴了，很不友善。

謝志忠、王立任指出，市府闢建的運動中心絕不能以增加收入為目的，要求OT廠商降價或市府編列預算，將羽球、桌球及其他設施票價打對折，鼓勵孩子便宜使用專業設施，讓他們有空就去打球打到飽，而不是鍵盤按到爆。

張耀中也說，羽球運動分別在東京奧運拿下雙打金牌、單打銀牌等殊榮，應能帶起一波中小學羽球社團熱潮，而國民運動中心徒揹「國民」之名，收費不僅和私人球館相近，還宣稱比照市場商業機制，運動局應考慮基層社團經費短絀不足，協調專案優惠學校型社團。

議員表示，運動局也應要求OT廠商跟附近的學校合作，專案提供運動社團更多的優惠方案，這是優秀的台灣運動員給台中發展學生運動的最佳時機，藉此培養更多的學生運動人口，讓孩子愛運動，養成終身運動習慣。

台中市政府運動局表示，國民運動中心提供民眾優質運動場所，並訂有統一公版收費標準，目前皆已在102至104年完成營運契約簽訂且依市府統一規定收費；但近期國民運動中心自4月6日起，因水情不佳暫時關閉游泳池、5月15日因疫情關閉至7月26日，受影響天數達115天，多數處虧損狀況，市府未來將評估營運成本及收益是否足以攤提，進而研議可行方案改善運動環境，並輔導各國民運動中心於疫情趨緩時積極籌辦各項活動。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.74%6.26%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.43%79.57%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.01%35.99%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀