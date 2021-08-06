疫苗將用光？陳時中曝內心著急：三天會夢到一次

全球疫苗荒，台灣疫苗到貨數量也不足，指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，面對媒體提問疫苗剩餘數量與到貨問題，陳時中無奈坦言，「我已經回答過這兩次了，就是說有計畫有希望但沒有把握...台灣比我急的不會超過十個人，三天會夢到一次。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-06 15:40:36｜2021-08-06 16:41:46
面對疫苗剩餘數量問題，陳時中表示，「我已經回答過這兩次了，就是說有計畫有希望但沒有把握」，不過只要一有疫苗到貨就會和國人報告，自己也希望疫苗能夠源源不斷，但無法及時到貨也是現況，「台灣比我急的不會超過十個人，我天天對這事情也是很傷腦筋Ｍ三天會夢到一次，我知道大家很關心，我只是表達我的關心跟大家一樣。」
另外陳時中也說明，目前國內僅開放首劑施打AZ的國人混打mRNA疫苗，也就是莫德納或是未來吃到貨的BNT，現正規劃第一線會直接接觸到病人，相關染疫風險高的人員優先進行混打，其餘則依照疫苗供應情況再做決定，而喘高端疫苗最快8月中即可開放接種。
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