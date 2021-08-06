T1／錢薇娟接下職籃聯盟會長　台南、桃園確定新增2隊

2021年5月10日T1 聯盟宣布成立，經過三個月緊鑼密鼓的籌備，除了近期陸續舉辦體測會、選秀會等活動之外，為了推動聯盟發展、協助整合籃球資源，聯盟經過多方尋覓與探詢，終於獲得台灣籃壇永遠的傳奇錢薇娟首肯擔任T1聯盟會長。

我是廣告 請繼續往下閱讀

身為台灣籃球史上最年輕的國手，錢薇娟25年的籃球生涯本身就是傳奇，不但是台灣第一位挑戰WNBA、WCBA的選手，並曾在1993年世大運中創下個人生涯最高分84分，引來國際關注，今年更領軍3對3女籃國家隊前往歐洲挑戰東京奧運參賽權。儘管籃球場上戰功彪炳、成就非凡，但錢薇娟從未為自己設限，勇於挑戰，曾經參選過立委、演出過電影、發行過唱片、擔任過體委會副主委，到現在成為《全明星運動會》固定班底，錢薇娟雖有著多變的角色，但唯一不變的是她對籃球的熱愛，而她對籃球的熱情與敢於創新的特質，都與T1 聯盟不謀而合，也開啟了雙方合作的契機。

而錢薇娟甫一上任， T1聯盟也在同日對外宣布新增兩支球隊的重磅消息，以及期望在六都均建置球隊的目標。新加入的兩隊是台南隊以及預計在桃園成立的雲豹隊。雲豹隊由曾任Eleven Sports台灣區總經理的康小玲擔任領隊，股東來自綠能產業雲豹能源、數位科技紅樓資本諦諾科技等領域的台灣新創公司共同組成，目前也正在與桃園市政府洽商相關合作細節。台南隊則是由熱愛體育、長期熱心協助台南運動員養成的地方人士李宗翰主導，整合多家在地知名企業參與，並已向市長表達成軍意願。兩支隊伍均將參與8/9(一)選秀會，也將在近期對外做更多說明。

見證過台灣籃壇蓬勃發展的榮景，也經歷過台灣籃球人氣退散的衰敗，在錢薇娟的心中，T1聯盟不只是個單純的職業籃球聯盟，而是一個整合台灣籃球資源的大平台，錢薇娟說：「T1聯盟要能成功，絕不可能獨善其身，必須從制度面開始著手，建立起符合職業化的制度規章，並與籃協、基層籃球密切合作，從專業裁判的養成、提供完整的數據紀錄給教練及球員檢視自己的表現、設計合理的球員薪資制度激發出球員的拼勁，到場地、設備的標準化，這些我們都將循序漸進地準備，一步一步地穩健地搭建出一個專業平台給所有熱愛籃球、願意為籃球貢獻一份心力的人士」

面對外界對T1聯盟誕生時間點的質疑，錢薇娟也有話要說：「以往台灣籃球因為體制不夠健全、企業投入意願不足等問題，出現停滯不前的狀況，也導致優秀球員不斷外流出走，現在像中信、漢神這些台灣數一數二的大集團都願意投入資源成立球隊，也催生出T1聯盟，給球迷、球員多一個選擇，我們無意打敗其他一起推廣台灣籃球的組織，而是期望一起打造出良性競爭、永續經營的職籃環境，為台灣留住更多球員，我相信真正的受益者是所有熱愛籃球的人。」

錢薇娟坦言對於接下T1 聯盟會長一職曾一度猶豫，但經過一番長考與評估，錢薇娟最終仍想擔起改善台灣籃球環境的使命感，期待能夠帶領T1 聯盟幫助台灣籃壇再創另一個高峰，她說：「過去我打破了很多大家認為的理所當然，現在我想繼續延續我的態度，用我的力量去改善台灣籃球的環境，做我覺得該做的、想做的事情，讓球員更自在、更專注地去成長，並且無後顧之憂的往更高的目標邁進。」