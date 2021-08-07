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蕭敬騰暖舉曝光！包下他們的專輯送觀眾

▲蕭敬騰暖舉曝光。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰暖舉曝光。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-07 08:00:00

蕭敬騰（老蕭）推出全新創作單曲《我》，與著名男高音馬佳合作。近來在大陸活動的老蕭在許多節目都能看見他的身影，包括《最美中軸線》、《草莓星球來的人》、《夏日少年派》、《怦然心動20歲》等，其中他在《草莓星球來的人》，因為讚賞參與錄製的一個樂隊，還自掏腰包買下了他們的實體專輯，送給現場觀眾，讓網友們直呼是「最暖心的前輩」。

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日前宣布將在明年3月於上海展開「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」的老蕭，近來正如火如荼的準備中，演唱會取名「17Neon9」（一起那樣久）是「17N9」（一起很久）的升級版，「Neon」源自希臘文，延伸其意也有著獨特、創新、絢麗、稀有之意。而一邁入8月，老蕭立刻推出個人全新單曲《我》，這首歌從音樂實境節目《最美中軸線》誕生，驚喜的是，他這次還邀請到以「男高音」廣為人知的馬佳跨刀獻聲。

▲蕭敬騰暖舉曝光。（圖／華納音樂提供）
▲▼蕭敬騰推出新歌。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰合體鄭容和推出新歌《禁愛條款》。（圖／華納音樂提供）
聊到這次合作，老蕭提到，馬佳為這首歌添加了古典元素，突破了流行音樂與古典樂的界線，「馬佳出色的高音在這首歌裡一點都不突兀，讓這首歌達到平衡，很喜歡這次我們的合作！」此外，致力於提攜後輩的老蕭，近來也在音樂實境秀《草莓星球來的人》中，因為喜歡的「沙棘草」樂隊的表演，所以用行動表示支持，一手包下他們所有實體專輯，送給現場觀眾。

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