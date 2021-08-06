週末雨勢下不停！盧碧通過北部「不排除發陸警」放颱風假

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對降雨狀況，劉宇其說，整個台灣海峽上都是很明顯的雲帶，今天一波又一波的移入到中南部沿海地區，為彰化、雲林帶來超過200毫米以上的累積雨量達到豪雨等級，預計未來這段時間天氣相當不穩定，降雨還會一路持續到週日。氣象局也同步發布全台13縣市豪大雨特報，其中彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大雨等級降雨發生機率，苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣以及連江縣則有局部大雨的發生機率。
劉宇其表示，盧碧大概會在週六晚上到週日白天通過台灣北部陸地，之後才會加速往東北方向移動，因此明天一直到週日上半天，他會為台灣帶來比較大的雨勢，並伴隨較明顯的西南氣流，預計南部山區是降雨最為明顯的地方，澎湖、金門、馬祖也會有局部豪雨或大雨發生。
至於盧碧有無機會再度增強為颱風？劉宇其根據氣象預測路徑表示，盧碧在離開中國陸地出海後，有機會重整增強，但目前預測其要到琉球附近的海面才會增強為輕度颱風。
劉宇其說明，雖然明天它會非常接近台灣，但是目前已減為熱帶性低氣壓，暫時沒有增強現象，通過台灣過程還是以熱帶性低氣壓機率較高，但若它發展得比較快，氣象局也會視情況是否決定需要發布陸上颱風警報，但機率並不高。
另外，氣象局提醒，西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部含蘭嶼、綠島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，屏東(鵝鑾鼻)持續觀測到4.1米的浪高。