永野芽郁確診2週康復　發文道歉：非常對不起大家

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永野芽郁確診後，《女警的反擊》拍攝連帶受影響，本週與下週則改播特別篇。永野芽郁也於5日宣布復工，她在社群寫道：「大家好久不見，在身邊許多人的幫助下，終於能再度開始工作。讓大家擔心了，真的非常抱歉，也向一起工作的人致歉。我會充滿元氣的繼續努力，更感謝大家傳訊息為我加油打氣！」
《祕密內幕-女警的反擊-》改編自原著暢銷百萬本的同名漫畫，故事描述派出所基層員警的酸甜苦辣，劇中所發生的，也都是日常生活有可能會遇到的案件以及社會問題；戶田惠梨香、永野芽郁、西野七瀨三位女神齊聚一堂，隨著劇情發展甚至共擠一床的畫面，都讓粉絲大喊：「這畫面太美！」
《祕密內幕-女警的反擊-》可至KKTV收看，8月8日起，每週日晚間11點、每週五晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
／#ハコヅメ 🚓💨— ハコヅメ ～たたかう！交番女子～【ドラマ公式】8/11(水)よる10時〜特別編🚓 (@hakozume_ntv) July 28, 2021
第4話振り返りダイジェスト動画🎥
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第4話もご視聴いただき
有難うございました🙇♂️✨
🔻第4話ダイジェスト動画🎬https://t.co/PHmsDpClKB#戸田恵梨香#永野芽郁#三浦翔平#山田裕貴#西野七瀬#平山祐介#千原せいじ#渕野右登#ムロツヨシ
🔻動画の一部をチラ見せ👀 pic.twitter.com/EB3gY0O6EP