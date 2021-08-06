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永野芽郁確診2週康復　發文道歉：非常對不起大家

▲永野芽郁日前確診新冠肺炎，近日已康復。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲永野芽郁日前確診新冠肺炎，近日已康復。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-06 16:36:54

由戶田惠梨香、永野芽郁主演的連續劇《祕密內幕-女警的反擊-》，故事與其他刑警劇大不同，開播後大獲觀眾青睞，甚至空降觀眾滿足度冠軍，名列2021年最有趣作品前茅。而7月23日不慎感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的女主角永野芽郁，在休養康復後，5日跟大家報平安，同時宣布復工。 

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▲永野芽郁為劇組帶來困擾致歉。（圖／永野芽郁IG）
▲永野芽郁為劇組帶來困擾致歉。（圖／永野芽郁IG）
永野芽郁確診後，《女警的反擊》拍攝連帶受影響，本週與下週則改播特別篇。永野芽郁也於5日宣布復工，她在社群寫道：「大家好久不見，在身邊許多人的幫助下，終於能再度開始工作。讓大家擔心了，真的非常抱歉，也向一起工作的人致歉。我會充滿元氣的繼續努力，更感謝大家傳訊息為我加油打氣！」 

《祕密內幕-女警的反擊-》改編自原著暢銷百萬本的同名漫畫，故事描述派出所基層員警的酸甜苦辣，劇中所發生的，也都是日常生活有可能會遇到的案件以及社會問題；戶田惠梨香、永野芽郁、西野七瀨三位女神齊聚一堂，隨著劇情發展甚至共擠一床的畫面，都讓粉絲大喊：「這畫面太美！」 

《祕密內幕-女警的反擊-》可至KKTV收看，8月8日起，每週日晚間11點、每週五晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。

▲▼戶田惠梨香、永野芽郁劇中合作抓犯人。（圖／WAKUWAKU
▲▼戶田惠梨香（上下圖左）、永野芽郁劇中合作抓犯人。（圖／WAKUWAKU JAPAN、祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲▼戶田惠梨香、永野芽郁劇中合作抓犯人。（圖／WAKUWAKU
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