專家估印度疫情將再爆發！亞洲恐出現比Delta更毒變種

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目前印度已施打第一劑的人口比為27.7%，完整接種率卻僅7.8%，算是偏低，由於變種病毒好發於疫苗施打率偏低的國家，因此很有可能在印度會出現比Delta+更劇烈的全新變種，現在市面上的疫苗可能無法應付。
事實上，近期印度進行了第四輪全國性的血清調查，結果顯示六歲以上的印度人口中，大約有67.6%的人群檢測結果是陽性，然而疫苗完整接種率卻仍是個位數。這也表示六歲以上的印度人口，可能有將近七成是感染過新冠肺炎病毒的。這代表印度實際確診人數恐怕比官方公布的確診數還高，「突破性感染」案例也層出不窮。
其實除了印度，南韓也在近期發現Delta+變種病毒。在印度、英國與葡萄牙相繼驗出新型Delta+變種後，南韓政府本週2日證實，他們在境內驗出Delta+變種。目前南韓疫苗首劑接種率39.3%，但疫情仍在升溫，沒有趨緩，讓南韓政府決定讓18到49歲的高風險工作者優先施打疫苗，好將疫情控制下來。對於外國人也相當鼓勵施打疫苗，根據《韓聯社》報導，南韓政府也鼓勵外國民眾施打免費疫苗，並表示無論簽證狀態為何，任何外國民眾接種程序將會比照本國民眾，不會有其他限制。
所謂「Delta＋」病毒是最早在印度發現的Delta變種病毒株進一步突變而成的升級版，不僅傳染力更強，也更能抵抗現有新冠疫苗。根據南韓中央防疫對策本部的資料，這2例感染「Delta Plus」的病例中，1例是境外感染，另1例則是最近沒有出國及海外旅行史的40多歲男性，是本土個案，讓民間相當擔心會不會已經造成社區感染。亞洲各國對於Delta+都十分緊張，希望能防堵疫情蔓延。
如對亞洲疫情系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《香港、星國降級後階段性解封！台灣可參考餐飲開放後情況》以利了解。
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