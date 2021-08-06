戴資穎再PO文表達感謝！曝奧運「印象最深一刻」：盡力了
我國羽球女將戴資穎拿下東京奧運羽球女單銀牌，載譽歸國後目前仍在隔離中。而戴資穎今（6）日心情似乎不錯，早上先在IG（Instagram）PO了一則限時動態感謝蔡英文總統替她準備的早餐，下午再發表長文抒發參加本屆奧運的心情，透露自己印象最深刻的一刻，並感謝了許多支持她的人，最後也替自己打氣，「戴資穎，妳真的很棒！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 16:54:17
戴資穎在IG發文表示，「從2012第1次奧運開始，到了2021…我參加了3次奧運。第3次奧運還相隔了5年，中間碰到了疫情改變了我一直飛來飛去參加比賽的生活。也讓我在這忙碌的比賽期間裡，有了一些喘息的空間。到了今年27歲，我在出發前，希望自己可以不要受傷，健康的出賽，更希望自己可以突破以往的成績（前2次最好16強，所以我出小組就已經突破之前成績）」。
隨後戴資穎分享個人奧運會上印象最深刻的瞬間，「8強那天，輸了第1局之後…第2局到了中後段11分之後還是處於落後的狀態，想著難道我的第3次奧運就要這麼結束了嗎？怎麼可以！！所以我用盡全力的希望自己可以把分數追回來，而我做到了。」
戴資穎強調，「最後我拿到了銀牌，雖然很不甘心，但我盡了全力。」並標註感謝了許多在背後支持她的「最強大後盾」，包括合作金庫羽球隊、勝利體育、台北市立大學、教育部體育署等等，更點名感謝她的兩位教練、防護員、體能訓練師，以及所有在電視機前替她加油的球迷。另外也提到駐日代表處，在日本時買來了各種日常生活品，「真的萬分的感謝」。
戴資穎最後也感性替自己打氣，「我要謝謝我自己，謝謝自己的努力，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。戴資穎，妳真的很棒！！」文章一出不到半小時便獲得超過13萬位網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「小戴最棒！」、「我色盲（我真的色盲），所以你在我眼裡是金色的」、「你真的很辛苦了！不用理會那些酸言酸語～你最棒喔，永遠都會持續支持你」。（編輯：倪浩軒）