高市疫苗覆蓋率38%　陳其邁：游泳池等設施將有條件開放

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不過，陳其邁也提醒市民朋友，相關場地開放解封後，相關的防疫規定也務必請所有市民配合，如汽車旅館或旅宿業，假如有開群趴業者沒通報將處15萬罰鍰，情節重大停止營業撤銷營業登記。如有毒趴根據毒品危害防制條例裁處，嚴重立刻斷水電，他拜託大家防疫過程務必遵守規定在戶外也提醒大家要全程戴口罩，不戴會有風險，他在後疫情新生活裡也講過，不管戴口罩、篩檢這都可能是日常生活一部分拜託大家遵守。
同時，陳其邁也針對市府陸續進行的疫苗接種施打工作表示，第六輪意願接種自8月5日下午2點開始，對象為第9類高風險疾病罕見疾病重大傷病18歲以上民眾，而第五輪進行預約登記8月7日中午1２時截止，假如需要市府幫忙進行預約登記服務，請攜帶健保卡到衛生所、區公所、漁會等地將有專人服務。
至於，孕婦接種莫德納部分，高市府是希望能直接到特約醫院或者打07-8220300預約專線，8月6日到8日在岡農、巨蛋、鳳山體育場等地施打，預約完帶健保卡媽媽手冊產科醫師轉診單就可接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。