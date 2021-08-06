議員要求特支費減半 陳其邁逾31萬月薪、特支費全捐了
國民黨高雄市議員邱于軒在昨（5）日總質詢時說要提案，要求高雄市政府各局處官員特別費、公關費減半挹注防疫，高雄市長陳其邁則問，若是如此議會是否也比照辦理，並建議議員也可捐出一個月月薪比照辦理，請問議員是否願意，今日上午民進黨議員陳致中則透露，市長陳其邁已將他的一個月薪水和特支費，超過31萬元全數捐出。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-06 16:44:20
陳致中說，陳其邁市長昨天下午已將一個月的月薪167,478元捐至社會局社會救助金專戶，以及市長特別費144,000元分別給衛生局及警察局防疫工作使用，是全部，不只減半，並認為質疑的人恐「雞嘴變鴨嘴」。
對於陳致中的揶揄，邱于軒認為高雄市長陳其邁捐月薪、特支費「非常好」，但也建議高市府其他官員跟上，甚至點名副市長史哲等人應跟進，並要陳致中議員共襄盛舉，諷刺的說若能將陳水扁前總統的「海角七億」一併捐出，相信對高雄市的艱苦人會有很大的幫助；至於她自己是否跟進，邱于軒則說，除了薪水，她也會邀請好友一起著手籌措待用餐給大寮林園選區艱難的民眾一個溫暖！另一方面，也可以幫助到餐飲商家。
高雄市長陳其邁下午則指出，疫調人員、防疫人員都非常辛苦，不管是補貼、獎勵，能夠鼓勵他們、慰勞他們，這些事情都是應該要做的，昨天捐薪水和特支費起因是因為邱于軒議員的質詢，當時也特別向議會說明，要捐沒問題，所以昨天就捐，相信邱議員也應該認為捐款是一件好事，所以也希望一起共襄盛舉，讓防疫人員和辛苦的第一線人員受到獎勵。