受疫情影響　財政部：放寬營所稅免辦暫繳資格

財政部賦稅署今（6）日公布，營利事業受疫情影響，符合一定條件者，可延續去年的稅務紓困措施，免辦今年度營所稅暫繳。今年財政部進一步放寬資格認定，協助受疫情影響的營利事業度過難關。
記者張志康/綜合報導
2021-08-06 17:06:27
財政部表示，每年9月1日至9月30日為營利事業辦理暫繳期間，亦即業者將根據前一年度的營所稅額，向國庫預繳半額稅款。今年由於國內本土疫情嚴峻，財政部今日公布，受疫情影響的營利事業，可以免辦營所稅暫繳。
財政部指出，只要是去年已經免辦暫繳的業者，今年可免申請，適用今年度免辦暫繳資格。其次，今年暫繳申報期間開始前，經國稅局核准延期或分期繳稅，或核准退還營業稅溢付款者，都不必申請，可以適用免辦今年暫繳。
另外，經中央目的事業主管機關依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第9條，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施，亦即領過紓困、振興相關補助的企業，也可免辦營所稅暫繳。
其他受到疫情影響，使得短時間內營業收入驟減（自去年1月起，任一個月營業收入較2018以後同期平均營業額，或2019下半年同期營業額減少達15%以上）的營利事業，也可以提出免辦營所稅暫繳申請。