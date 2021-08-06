中市文山焚化爐垃圾堆積如山　居民忍無可忍抗議

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議員何文海指出，台中市垃圾處理量嚴重超出負荷，暫置場如垃圾山，而且還陸續增加中，盧市府只空喊讓台中空氣換新，民眾卻換來文山垃圾掩埋場的惡臭空氣，民眾質疑台中市文山焚化爐嚴重超收垃圾無法及時處理，導致臭氣沖天，且焚化爐使用年限已經超齡，早就應該停爐遷走，要求不要再繼續汙染南屯區。
南屯區春社里長李志洋說，文山焚化廠內最近垃圾量堆積確實特別多，甚至有人懷疑市府是否協助其他縣市處理垃圾？應儘速處理。
大肚區蔗部里長林進朝則說，文山焚化爐可能因為設備太老舊、馬力不足，近3個月來垃圾燒不完，使得未焚化的垃圾都堆置在垃圾場內，幾乎形成一座小山，久而久之形成臭味，影響周邊幾個里的居民生活品質，呼籲市府應儘速更新，否則乾脆搬走，還給居民乾淨的空氣。
台中市環保局長陳宏益強調，目前焚化廠內堆置的不是垃圾，而是資源回收物處理後的雜質，若居民認為造成環境與空氣汙染，將儘速焚化；至於焚化爐汰舊換新的部分，將聽取地方意見，並參考國外做法後儘速規畫。
陳宏益表示，經向地方民代、里長請益後，居民普遍希望以全新規畫的方式更新焚化爐，但因其廠房大小為固定，只能重新更換內部設備，目前台灣還沒有縣市是採用原廠房、裡面設備換新的方式汰換，已朝此方向設計，但需要一點時間。
環保局說，針對焚化設施效能提升及污染防治設備改善，環保局皆以提高能源效率及降低汙染為營運宗旨，目前正詳細規劃中。文山廠每年依中央焚化爐維護規定進行歲修，去年再編列逾1億2859萬元進行設施改善，讓整廠設備運作更加完善，查過往空氣汙染物排放皆符合國家排放標準，環保局也隨時監控自動監測(CMS)系統，目前沒有異常排放汙染狀況發生。