配合中央振興券　陳其邁強調將加發夜市券、商圈券

面對中央即將發放振興券，雙北兩市各有配套，高市府是否也將跟進，高雄市長陳其邁今（6）日強調，高市府將針分兩部分一是紓困一是振興，並配合加碼發夜市券、商圈券及抽獎等活動，希望能讓振興消費成果雨露均霑，帶動內需餐飲及零售產業，有效刺激消費，要發揮振興券加乘效果，還說請大家拭目以待。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-06 17:12:01
陳其邁表示，高市府將分兩部分來做，一是紓困一是振興，紓困必須是針對特定受衝擊產業，這部分期待中央能加碼讓產業獲更多照顧，但振興部分則要雨露均霑，等到疫情更穩定、相關消費增加，盼能帶動內需市場。譬如餐飲零售等相關產業能有更多消費增加市民收入，高市府會搭配中央振興券會在加碼，譬如之前用消費券有加碼夜市商圈券或是時時送，用更多刺激消費手段來實質幫助小商家和餐飲零售業，高市府會讓更多消費刺激來發揮與中央振興券的加乘效果，大家拭目以待。
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