台灣旅客入境星國有條件免隔離　亞洲多數國家仍不開放

《四方報》報導，台灣疫情趨於穩定，新加坡於5日宣布，將放寬來自台灣之旅客入境隔離規定，旅客只要落地後接受PCR核酸檢測為陰性，即可自由活動免隔離。以下將帶你了解新加坡對台灣旅客鬆綁的相關規定，以及其他台灣旅客可以前往的亞洲國家。

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《海峽郵報》報導，新加坡衛生部8月5日宣佈，從8月7日晚間11點59分開始，出發前至少在台灣待上21天的旅客入境新加坡後將接受PCR篩檢，若呈陰性就可以不用進行隔離（SHN) 。這項規定頒佈後將對台灣旅客便利度大幅增加，新規定也將適用於短期旅客，「航空通行證」（ATP）目前已經開放申請，12日起可持有入境。此外，新加坡當局也建議旅客行前先於網路上註冊申請、付款PCR檢測。不過，目前已經在隔離中的台灣旅客仍須完成隔離並於隔離期滿後接受PCR篩檢。





台灣在5月疫情升溫後，新加坡當局就對台灣入境旅客實施較嚴格的隔離措施，從台灣入境新加坡的旅客皆須到指定檢疫所進行為期14天的隔離，並於期滿後居家隔離7日。不過，隨著台灣疫情漸緩，新加坡衛生部長表示因應台灣疫情狀況放寬措施，並將持續關注各地區疫情狀況調整邊境管制。





目前，亞洲國家的邊境管制仍較嚴格，多數國家不允許觀光客入境。就連疫情狀況相對穩定、施打率亞洲居冠的新加坡目前也僅允許來自汶萊、中國（江蘇省除外）、紐西蘭及台灣的短期旅客憑「航空通行證」入境。





泰國在7月1日啟動「普吉島沙盒計劃」，首開亞洲先例讓接種之外籍旅客「入境免隔離」，以振興觀光業。外籍人士只需準備好兩劑WHO認證的疫苗接種證明（需於行前14天完成接種）、登機前72小時PCR陰性檢測、下載當地定位追蹤防疫APP以利當局疫調、購買一張金額不低於10萬美金的染疫保單，以及被納入「普吉島沙盒計劃」的飯店訂房證明，即可入境普吉島觀光。





韓國目前允許觀光客入境，但需準備登機前72小時陰性證明，並於落地後到指定地點接受14天隔離，且需自行負擔隔離費用。韓國在7月1日開放在海外完成疫苗接種的入境者可申請免除2週隔離措施，但對象以商務、學術、公益或探訪直系親屬為目的入境者為主，外國觀光客尚且不開放申請免除隔離，不論是否施打疫苗與否。





印尼原本預計將於7月底或8月開放包括峇里島在內的部分區域觀光，但隨著疫情加劇，該項計畫目前暫緩實施。台灣和日本目前則都仍嚴格實施邊境管制，禁止觀光目的的外國人入境。









